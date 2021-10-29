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Повалій поскаржилася на "цькування" в Україні: мені некомфортно у своїй країні

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П'ятниця 29 жовтня 2021 09:09
Повалій поскаржилася на "цькування" в Україні: мені некомфортно у своїй країні Фото: Таїсія Повалій скаржиться на Україну (instagram Comedy)
Автор: Людмила Жукова

Опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка змінила місце проживання на Росію, приїхала до Києва і дала перше інтерв'ю за сім років мовчання.

Співачка з'явилася на телеканалі "Інтер".

Вона розповіла, що вже сім років не виступала з концертами в Україні та змушена заробляти гроші за кордоном.

"Коли ми виїжджали працювати, а ми були змушені працювати, і проблеми стали з виїздом, і люди скоса дивилися на кордоні - всіх же налаштували, що я ворог... І якось було мені некомфортно, ніде некомфортно, ні в аеропорту, ні в літаку. Ось я в своїй країні, а мені некомфортно", - сказала Повалій.

Також вона запевнила, що з 2014 року нікуди не виїжджає і живе в Україні з мамою.

Чоловік виконавиці Ігор Ліхута щиро не розуміє, за що на неї "ополчилися" українці та чому її не люблять на батьківщині.

"Стан роздвоєності, що живемо ми тут, в Україні, а працювати змушені їздити за кордон – це дуже виснажливо, особливо для жінки. Це завдає великого навантаження на нерви. І тільки пісні, тільки сім'я, тільки творчість допомагала вистояти. Тая, звичайно, дуже сильна людина", - зазначив Ліхута.

Чоловік опальної зірки вважає, що претензії до дружини - безпідставні.

"Це незаслужено, що ти нічого поганого не зробив, жодного закону країни не порушив, жодного поганого слова про свою Батьківщину в ефірах жодного телеканалу, жодної радіостанції не сказав, так які до тебе можуть бути претензії? Чому у тебе заборона на професію у себе вдома, в Україні?"- дивується Ліхута.

Як ми раніше писали, в мережі показали, як виглядає будинок Таїсії Повалій у Києві.

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Таисия Повалий
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