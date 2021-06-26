Повалив на лавочку і намагався задушити: у Харкові відпустили неадеквата, який напав на дівчинку

В Харкові чоловік накинувся на дівчинку і ледь не задушив , коли 10-річна дитина гуляла на вулиці з подружкою біля будинку. Тоді, на щастя, постраждалій вдалося вирватися, і незабаром неадеквата затримала поліція. Втім, 37-річного нападника тепер вже відпустили.

Про це йдеться в сюжеті " Новини Сьогодні " на каналі "Україна".

У постраждалої дівчинки на шиї залишилися тілесні ушкодження.

Настя Іванчук розповіла, що того дня з подружкою стояла біля свого будинку на вулиці Сергія Грицевця (Індустріальний район), і чекала, щоб батьки впустили їх у під'їзд.

Раптово до дівчаток підбіг невідомий чоловік, схопив Настю за шию і почав душити, а потім повалив на лавочку. На крики подружки своєї жертви він не звертав увагу.

Тоді нещасна з останніх сил змогла відштовхнути чоловіка, і дівчатка удвох кинулися навтьоки. Нападник побіг за ними.

У цей момент ситуацію помітила випадкова перехожа. Тільки після цього чоловік зупинився, і поспішив геть.

Діти розповіли про все батькам, а ті звернулися в поліцію. Незабаром нападника затримали в цьому ж районі. Неадекват тоді розповів правоохоронцям, що, мовляв, обізнався, і переплутав дівчинку зі своєю сестрою.

Подружка постраждалої дитини підтвердила, що чоловік дійсно запитував про неї.

Як з'ясувалося, підозрюваним виявився місцевий житель, на ім'я Сергій. Він безробітний, з судимістю за крадіжку, і зараз розглядається ще одна справа - про наругу над могилою. Правоохоронцям чоловік завив, що безхатько.

Напад на дитину було кваліфіковано як хуліганство.

У поліції розповіли, що після результатів експертиз статтю можуть змінити, і зараз не відомо, в якому стані був чоловік, коли душив дівчинку.

"Вже коли відпускали, я вважаю, що він протверезів і пішов в адекватному стані додому", - заявила речниця поліції Харківської області Марина Романюк.

Також повідомляється, що раніше чоловік жив з сестрою та її дорослими дітьми, і близько 2 місяців тому вони продали житло і поїхали.

Таким чином де зараз може перебувати підозрюваний, якого відпустили 25 червня, невідомо.