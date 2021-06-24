В Харькове неадекват набросился и начал душить девочку, которая на улице гуляла с подружками
В Харькове мужчина напал на 10-летнюю девочку, которая гуляла на улице с подружками, и начал душить ребенка. Пострадавшей удалось вырваться из рук неадеквата, и у нее остались телесные повреждения в области шеи.
Об этом 24 июня передали в пресс-службе полиции Харьковской области.
Инцидент произошел сегодня возле одного из домов по улице Сергея Грицевца в Индустриальном районе.
К правоохранителям обратилась мама девочки, которая рассказала о нападении неизвестного на дочь, а также предоставила приметы обидчика.
"На поиски злоумышленника был ориентирован личный состав территориального подразделения полиции и экипажи патрульной полиции", говорится в сообщении.
В итоге в этом же районе недалеко от места происшествия подозреваемого и поймали.
"Им оказался 37-летний местный житель. При общении с полицейскими мужчина вел себя неадекватно и объяснил, что якобы перепутал девочку со своей сестрой", - рассказали в полиции.
Злоумышленника доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
Информация о происшествии была зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений. В настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Ранее сообщалось, что в Днепре храбрая женщина спасла ребенка от наркоманов, которые били его головой о стену.
Напомним также, что в мае в Одессе мужчины атаковали ребенка на детской площадке, и появилось видео с места ЧП.