ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Харькове неадекват набросился и начал душить девочку, которая на улице гуляла с подружками

Новина українською →
Харьков, Четверг 24 июня 2021 20:01
В Харькове неадекват набросился и начал душить девочку, которая на улице гуляла с подружками Фото: полицейский в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове мужчина напал на 10-летнюю девочку, которая гуляла на улице с подружками, и начал душить ребенка. Пострадавшей удалось вырваться из рук неадеквата, и у нее остались телесные повреждения в области шеи.

Об этом 24 июня передали в пресс-службе полиции Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня возле одного из домов по улице Сергея Грицевца в Индустриальном районе.

К правоохранителям обратилась мама девочки, которая рассказала о нападении неизвестного на дочь, а также предоставила приметы обидчика.

"На поиски злоумышленника был ориентирован личный состав территориального подразделения полиции и экипажи патрульной полиции", говорится в сообщении.

В итоге в этом же районе недалеко от места происшествия подозреваемого и поймали.

"Им оказался 37-летний местный житель. При общении с полицейскими мужчина вел себя неадекватно и объяснил, что якобы перепутал девочку со своей сестрой", - рассказали в полиции.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Информация о происшествии была зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений. В настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепре храбрая женщина спасла ребенка от наркоманов, которые били его головой о стену.

Напомним также, что в мае в Одессе мужчины атаковали ребенка на детской площадке, и появилось видео с места ЧП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков полиция нападение криминал мужчина девочка
LITE
Романтичные Осадчая и Горбунов не скрывают счастье в Одессе: "должны рождать много детей""
Романтичные Осадчая и Горбунов не скрывают счастье в Одессе: "должны рождать много детей""