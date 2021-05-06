В Одессе мужчины атаковали ребенка на детской площадке: видео и детали ЧП

В Одессе нетрезвые мужчины напали на ребенка на детской площадке. Мальчик сделал им замечание за распитие алкоголя в месте, предназначенном для детей. В результате один из выпивох схватил ребенка за шею. Все закончилось вызовом полиции.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Героев Крут (жилой массив Черемушки). Конфликт начался из-за того, что мальчик пришел поиграть на детскую площадку, где заметил выпивающих мужчин.

Когда ребенок попросил взрослых покинуть детскую площадку, мужчина набросился на него с матами и ухватил за шею.

Местные жители, ставшие очевидцами конфликта, вызвали полицию.

Когда правоохранители прибыли, один из агрессоров, подогретый выпивкой, решил повыяснять с ними отношения. Мужчина ударил "копа", но был тут же наказан. Его положили лицом к земле и сковали его руки наручниками.

Видео: Telegram-канал ХО

О том, получил ли мальчик какие-либо травмы, на данный момент неизвестно. Все обстоятельства ЧП предстоит выяснить следователям.