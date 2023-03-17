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Не пов'язано із переохолодженням: Комаровський розповів, чому буває низька температура тіла

Фото: Доктор Комаровський (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Лікар Комаровський розповів, чому люди мають низьку температуру тіла. За словами лікаря, середня температура тіла у людей Землі помітно зменшується.

Про це заслужений педіатр розповів у своєму відео на YouTube каналі.

Яка температура є нормою

Лікар повідомив, що зараз найчастіше трапляється нормальна температура не 36,5, а 36,4. Вся справа в тому, що останнім часом люди стали товстішими і меншими рухаються, і знаходяться в комфортних умовах, коли не потрібно виробляти тепло.

Сучасні дослідження показують, що нормальна температура тіла коливається від 36.1 до 37.2, якщо вимірювати в пахвовій западині.

Причини низької температури

Вранці і натщесерце температура тіла може знижуватися на один градус.

"Якщо ви виявили на термометрі температуру 36.1 або 36.2, це не є моторошною дивністю", - розповів Комаровський.

Але якщо ви регулярно виявляєте на градуснику нижче за 36.1, то вам потрібно задуматися.

Є хвороби, що знижують температуру тіла, а також ліки.

Ліки – це нейролептики. Якщо мова про хвороби – то це гіпотиреоз.

Нагадаємо, що Комаровський назвав 4 основні правила харчування для людей похилого віку.

До цього Комаровський розповів,чи насправді безпечно робити манікюр.

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Доктор Комаровский