Не пов'язано із переохолодженням: Комаровський розповів, чому буває низька температура тіла

Лікар Комаровський розповів, чому люди мають низьку температуру тіла. За словами лікаря, середня температура тіла у людей Землі помітно зменшується.
Про це заслужений педіатр розповів у своєму відео на YouTube каналі.
Лікар повідомив, що зараз найчастіше трапляється нормальна температура не 36,5, а 36,4. Вся справа в тому, що останнім часом люди стали товстішими і меншими рухаються, і знаходяться в комфортних умовах, коли не потрібно виробляти тепло.
Сучасні дослідження показують, що нормальна температура тіла коливається від 36.1 до 37.2, якщо вимірювати в пахвовій западині.
Вранці і натщесерце температура тіла може знижуватися на один градус.
"Якщо ви виявили на термометрі температуру 36.1 або 36.2, це не є моторошною дивністю", - розповів Комаровський.
Але якщо ви регулярно виявляєте на градуснику нижче за 36.1, то вам потрібно задуматися.
Є хвороби, що знижують температуру тіла, а також ліки.
Ліки – це нейролептики. Якщо мова про хвороби – то це гіпотиреоз.
Нагадаємо, що Комаровський назвав 4 основні правила харчування для людей похилого віку.
До цього Комаровський розповів,чи насправді безпечно робити манікюр.