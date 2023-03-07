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Як зберегти здоров'я. Комаровський назвав 4 основні правила харчування для людей похилого віку

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Вівторок 07 березня 2023 07:30
Як зберегти здоров'я. Комаровський назвав 4 основні правила харчування для людей похилого віку Фото: Доктор Комаровський розповів про головні правила харчування для людей похилого віку (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова

Як зберегти здоров'я в літньому віці - питання, яке актуальне для багатьох. Насамперед, вам потрібно дуже відповідально підходити до харчування.

Чотири найважливіші компоненти харчування назвав на своїй сторінці в Instagram заслужений лікар Євген Комаровський.

Чотири найголовніші компоненти харчування для людей похилого віку

Комаровський підкреслив, що коли ви складаєте раціон харчування, думаєте про здоров'я - ви повинні не забувати про чотири найважливіші елементи.

Перший компонент – це клітковина. До неї відносяться овочі та фрукти.

Другий – це вітамін D. Він потрібний у дозуванні 800-1000 одиниць.

Третій компонент – це кальцій. Практично неможливо, зазвичай харчуючись людині похилого віку отримати в день добову норму цього мінералу, а це 1200 мг.

І четвертий компонент – це вітамін B12. Це зазвичай продукти тваринного походження - яйця, м'ясо, риба. Норма вітаміну B12 на добу – 2,4 мкг.

"Робіть правильні висновки. Довгих років вам життя", - побажав відомий медик українцям.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів, чи безпечно насправді робити манікюр.

Крім того, Комаровський пояснив, що станеться, якщо зробити щеплення від грипу у розпал сезону.

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Доктор Комаровский