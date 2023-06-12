Потужний стимулятор росту для орхідей за копійки: дуже простий рецепт

Орхідеї та інші кімнатні рослини гарно і швидко підуть в ріст, якщо підживити їх правильним стимулятором. Приготувати його можна легко з геть недорогих аптечних засобів.

Про це в Instagram розповіла квітникарка Алла Сукач.

Як приготувати стимулятор росту

Нам знадобиться бурштинова кислота і нашатирний спирт (аміак).

Аміак є джерелом азоту, і він при з’єднанні з кислотами утворює амонійні солі цих кислот. Відповідно при змішуванні з бурштиновою кислотою ми отримаємо амонійну сіль бурштинової кислоти, вона називається сукцинат амонію.

Сукцинат амонію є ефективним стимулюючим засобом поліпшення обміну речовин у орхідей і інших рослин.

Цей засіб підходить для поливання і обприскування рослин. Він дуже гарно стимулює розвиток розсади.

Рецепт:

Розводимо на 2 літри води 1 пакетик (2 г) бурштинової кислоти, 5 мл 10% нашатирного спирту (аміаку).

Пам’ятайте, що квітучі орхідеї (або з бутонами) підживлювати не можна. Рослина може скинути бутони і квіти.

Три базових правила догляду за орхідеями

Багато світла

Орхідеї люблять багато світла, особливо в період, коли викидають квітконоси. Але від прямого сонця рослини треба притіняти. Інакше на листі утворяться опіки і їх доведеться видалити.

Правильний полив

Квіти треба зволожувати, коли коріння стає сірого кольору. Поки воно зелене, робити цього не варто. Поливайте орхідеї із замочуванням, зануривши у відстояну воду кашпо на одну третину. Через 2-3 години вийміть з води і поверніть квітку на місце.

Своєчасне підживлення

Робити підживлення треба в період вегетації, коли рослина починає випускати квітконоси. Але під час цвітіння (або коли є бутони) робити це не можна, адже орхідея просто скине квіти.