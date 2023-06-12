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Мощный стимулятор роста для орхидей за копейки: очень простой рецепт

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Понедельник 12 июня 2023 07:30
Мощный стимулятор роста для орхидей за копейки: очень простой рецепт Как подкормить орхидеи (фото: tiktok.com/@_svit_orkhidey)
Автор: Светлана Мащенко

Орхидеи и другие комнатные растения красиво и быстро пойдут в рост, если подкормить их правильным стимулятором. Приготовить его можно легко из недорогих аптечных средств.

Об этом в Instagram рассказала цветочница Алла Сукач.

Как приготовить стимулятор роста

Нам понадобится янтарная кислота и нашатырный спирт (аммиак).

Аммиак является источником азота, и он при соединении с кислотами образует аммонийные соли этих кислот. Соответственно при смешивании с янтарной кислотой мы получим аммонийную соль янтарной кислоты, она называется сукцинатом аммония.

Сукцинат аммония является эффективным стимулирующим средством улучшения обмена веществ у орхидей и других растений.

Это средство подходит для поливки и опрыскивания растений. Он очень хорошо стимулирует развитие рассады.

Рецепт:

Разводим на 2 литра воды 1 пакетик (2 г) янтарной кислоты, 5 мл 10% нашатырного спирта (аммиака).

Помните, что цветущие орхидеи (или с бутонами) подкармливать нельзя. Растение может сбросить бутоны и цветы.

Три базовых правила ухода за орхидеями

  • Много света

Орхидеи любят много света, особенно в период, когда выбрасывают цветоносы. Но от прямого солнца растения нужно притенять. Иначе на листьях образуются ожоги и их придется удалить.

  • Правильный полив

Цветы нужно увлажнять, когда корни становятся серого цвета. Пока они зеленые, делать этого не стоит. Поливайте орхидеи с замачиванием, погрузив в отстоявшуюся воду кашпо на одну треть. Через 2-3 часа извлеките из воды и верните цветок на место.

  • Своевременная подкормка

Делать подкормку нужно в период вегетации, когда растение начинает выпускать цветоносы. Но во время цветения (или когда есть бутоны) делать это нельзя, ведь орхидея просто сбросит цветы.

Раньше мы писали, какие две вещи нельзя делать с орхидеей.

Также читайте о 4 простых правилах, с которыми ваши орхидеи будут часто и красиво цвести.

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