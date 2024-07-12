"Потужний союзник". Стоматолог назвав продукт, який треба їсти для здорових зубів

Чому сир має користь для зубів?

Стоматолог Андрей Божич виявив, що сир, поширена і улюблена їжа, може допомогти запобігти карієсу та покращити здоров’я порожнини рота. В епоху, коли в нашому раціоні часто домінують харчові продукти, які пройшли ультраобробку, як-от солодкі закуски та кислі напої, підтримувати хороше здоров’я зубів може здатися складним завданням.

За словами дантиста, сир може бути профілактикою карієсу.

"Сир - це більше, ніж просто смачна добавка до вашої їжі, це потужний союзник для ваших зубів", - сказав доктор Божич.

Цей продукт може похвалитися кількома властивостями, які сприяють здоров’ю порожнини рота, насамперед завдяки збільшенню вироблення слини та зниженню рівня pH.

"Слина відіграє вирішальну роль у підтримці здоров’я порожнини рота. Вона допомагає змивати частинки їжі, нейтралізує кислоти, що виробляються бактеріями в ротовій порожнині, і постачає речовини, що борються з хворобами, у роті", - сказав він.

Споживання сиру стимулює вироблення слини, яка є природним захистом вашого рота від карієсу та захворювань ясен. Сир також має природну здатність знижувати рівень pH у роті, створюючи середовище, менш сприятливе для росту шкідливих бактерій.

Які сири обирати

«Коли ви споживаєте їжу або напої з високим вмістом вуглеводів або цукру, бактерії у вашому роті розщеплюють ці речовини та виробляють кислоту як побічний продукт», — уточнив доктор Божич.

Ця кислота може руйнувати зубну емаль, що призводить до карієсу. Сир допомагає нейтралізувати цю кислоту, захищаючи ваші зуби від карієсу.

Коли мова заходить про зміцнення здоров’я ротової порожнини, не всі сири мають користь. Вибирайте тверді сири, такі як чеддер, швейцарський або гауда, порадив доктор Божич.