"Мощный союзник". Стоматолог назвал продукт, который нужно есть для здоровых зубов

Почему сыр пользуется зубами?

Стоматолог Андрей Божич обнаружил, что сыр, распространенная и любимая пища, может помочь предотвратить кариес и улучшить здоровье полости рта. В эпоху, когда в нашем рационе часто доминируют пищевые продукты, прошедшие ультраобработку, например сладкие закуски и кислые напитки, поддерживать хорошее здоровье зубов может показаться сложной задачей.

По словам дантиста, сыр может быть профилактикой кариеса.

"Сыр - это больше, чем просто вкусная добавка к вашей еде, это мощный союзник для ваших зубов", - сказал доктор Божич.

Этот продукт может похвастаться несколькими свойствами, способствующими здоровью полости рта, прежде всего благодаря увеличению выработки слюны и снижению уровня pH.

"Слюна играет решающую роль в поддержке здоровья полости рта. Она помогает смывать частицы пищи, нейтрализует кислоты, производимые бактериями в полости рта, и поставляет вещества, борющиеся с болезнями, во рту", - сказал он.

Потребление сыра стимулирует выработку слюны, которая является естественной защитой вашего рта от кариеса и десен. Сыр также обладает естественной способностью снижать уровень pH во рту, создавая среду, менее благоприятную для роста вредных бактерий.

Какие сыры выбирать

"Когда вы потребляете пищу или напитки с высоким содержанием углеводов или сахара, бактерии в вашем рту расщепляют эти вещества и производят кислоту как побочный продукт", - уточнил доктор Божич.

Эта кислота может разрушать зубную эмаль, что приводит к кариесу. Сыр помогает нейтрализовать эту кислоту, защищая ваши зубы от кариеса.

Когда речь заходит об укреплении здоровья полости рта, не все сыры имеют пользу. Выбирайте твердые сыры, такие как чеддер, швейцарский или гауда, посоветовал доктор Божич.