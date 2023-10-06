Потужний шторм: магнітні бурі червоного рівня продовжаться до кінця тижня

Що таке магнітна буря

Це процес, при якому відбуваються викиди сонячної енергії. Вибухи різної потужності виникають у вигляді сплесків та спалахів сонячної маси. Сонячна енергія при цьому розсіюється у різних напрямках, зокрема й у бік Землі.

Енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які дуже швидко переміщуються у просторі. При зіткненні із магнітосферою Землі вони провокують геомагнітну активність.

Наслідки такого зіткнення бувають різні й залежать від інтенсивності магнітної бурі. Невеликі коливання зазвичай не відчутні, а ось бурі вище К-індексу 5 можуть призвести до полярних сяйв, порушень роботи супутників, GPRS, електромереж, мобільного зв'язку. І багато людей чутливі до таких коливань, вони в такі дні відчувають погіршення самопочуття, головний біль.

Що відомо про магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря К-індексу 5 охопила Землю ще 3 жовтня.

Вона мала піти на спад до 5 жовтня. Але за оновленим даним ця буря затяглася і її вплив триватиме 6, 7 та 8 жовтня. У спокійний стан магнітосфера прийде, за попередніми прогнозами, лише 9 жовтня.

Магнітні бурі на початку жовтня (скриншот)

Як магнітні бурі впливають на людину

Вчені всього світу не мають єдиної думки щодо впливу магнітної бурі на людство. Хоча існує багато досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між погіршенням самопочуття у людей та магнітними бурями.

У такі дні люди значно частіше звертаються за допомогою до лікарів, особливо до кардіологів. Найчастіші скарги в такі дні:

Головний біль, мігрень, запаморочення

Порушення сну - безсоння чи сильна сонливість

Загальне погіршення самопочуття

Швидка стомлюваність, слабкість, порушення концентрації

Підвищена тривожність, пригніченість, дратівливість і навіть агресія

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі можуть становити для астронавтів, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. Вони можуть зазнавати впливу високого рівня радіації, і це в рази збільшує ризик розвитку раку.

Що рекомендують лікарі: