Потужний шторм: магнітні бурі червоного рівня продовжаться до кінця тижня

Сильні магнітні бурі червоного рівня продовжаться до 9 жовтня. За оновленим прогнозом фахівців, на нас чекає ще три дні сильного геомагнітного шторму.
Що відомо про цю магнітну бурю, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Це процес, при якому відбуваються викиди сонячної енергії. Вибухи різної потужності виникають у вигляді сплесків та спалахів сонячної маси. Сонячна енергія при цьому розсіюється у різних напрямках, зокрема й у бік Землі.
Енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які дуже швидко переміщуються у просторі. При зіткненні із магнітосферою Землі вони провокують геомагнітну активність.
Наслідки такого зіткнення бувають різні й залежать від інтенсивності магнітної бурі. Невеликі коливання зазвичай не відчутні, а ось бурі вище К-індексу 5 можуть призвести до полярних сяйв, порушень роботи супутників, GPRS, електромереж, мобільного зв'язку. І багато людей чутливі до таких коливань, вони в такі дні відчувають погіршення самопочуття, головний біль.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря К-індексу 5 охопила Землю ще 3 жовтня.
Вона мала піти на спад до 5 жовтня. Але за оновленим даним ця буря затяглася і її вплив триватиме 6, 7 та 8 жовтня. У спокійний стан магнітосфера прийде, за попередніми прогнозами, лише 9 жовтня.
Магнітні бурі на початку жовтня (скриншот)
Вчені всього світу не мають єдиної думки щодо впливу магнітної бурі на людство. Хоча існує багато досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між погіршенням самопочуття у людей та магнітними бурями.
У такі дні люди значно частіше звертаються за допомогою до лікарів, особливо до кардіологів. Найчастіші скарги в такі дні:
Але найбільшу небезпеку магнітні бурі можуть становити для астронавтів, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. Вони можуть зазнавати впливу високого рівня радіації, і це в рази збільшує ризик розвитку раку.
Що рекомендують лікарі:
До речі, раніше ми писали про те, що над Україною зафіксували полярне сяйво.
А ще розповідали про те, у які дні в жовтні прогнозують магнітні бурі.