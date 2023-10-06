Мощный шторм: магнитные бури красного уровня продлятся до конца недели

Что такое магнитная буря

Это процесс, при котором происходят выбросы солнечной энергии. Взрывы разной мощности происходят в виде всплесков и вспышек солнечной массы. Солнечная энергия при этом рассеивается в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.

Энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые очень быстро перемещаются в пространстве. При столкновении с магнитосферой Земли они провоцируют геомагнитную активность.

Последствия такого столкновения бывают разные и зависят они от интенсивности магнитной бури. Небольшие колебания обычно не ощутимы, а вот бури выше К-индекса 5 могут привести к полярным сияниям, нарушениям работы спутников, GPRS, электросетей, мобильной связи. И многие люди чувствительны к таким колебаниям, они в такие дни испытывают ухудшения самочувствия, головные боли.

Что известно о магнитной буре

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря К-индекса 5 охватила Землю еще 3 октября.

Она должна была пойти на спад до 5 октября. Но обновленным данным эта буря затянулась и ее воздействие продлится 6, 7 и 8 октября. В спокойное состояние магнитосфера придет, по предварительным прогнозам, только к 9 октября.

Магнитные бури в начале октября (скриншот)

Как магнитные бури влияют на человека

Ученые всего мира не имеют единого мнения о влиянии магнитной бури на человечество. Хотя существует много исследований, которые подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей и магнитными бурями.

В такие дни люди значительно чаще обращаются за помощью к врачам, особенно - к кардиологам. Самые частые жалобы в такие дни:

Головная боль, мигрень, головокружение

Нарушения сна - бессонница или сильная сонливость

Общее ухудшение самочувствия

Быстрая утомляемость, слабость, нарушение концентрации

Повышенная тревожность, подавленность, раздражительность и даже агрессия

Но самую большую опасность магнитные бури могут представлять для астронавтов, которые находятся вне защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, и это в разы увеличивает риск развития рака.

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