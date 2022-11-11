ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)

Новина українською →
Пятница 11 ноября 2022 19:13
Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото) Как бренды отреагировали на освобождение Херсона (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Освобождение Херсона уже официально подтвердили украинские военные. Сам город еще пока не полностью зачищен и ожидается, что российские оккупанты оставили немало "неприятных сюрпризов" в виде мин. Однако сегодня для жителей Херсона и всей остальной Украины настоящий праздник - город освобожден.

И на это сразу же отреагировали украинские бренды. По социальным сетям прокатился настоящий флешмоб с арбузиками. Смотрите в подборке Styler, кто поменял свои аватарки.

Первыми, конечно же, отреагировали Новая Почта и Укрпочта. Обе организации стараются предоставить свои услуги гражданам освобожденных территорий, да так быстро, что об этом уже украинцы шутят в сети.

Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Далее подтянулись крупные супермаркеты, поставщики товаров и услуг. Почти у всех в социальных сетях поменялись аватарки. А у некоторых даже появились разные картинки - в Facebook, Instagram и Twitter.

Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Не отстают от них и представители органов власти - арбузики появились у многих на страницах в социальных сетях.

Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)

Кстати, ранее мы писали о том, как жители Херсона встречают украинскую армию.

А еще рассказывали о том, что известно о ситуации в Херсоне на данный момент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон бренды звільнення Херсону