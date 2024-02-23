Google додав у Chrome функцію, яка значно полегшить користування браузером

Деталі нового оновлення

Як зрозуміло з назви, новий інструмент Chrome допомагає створювати та допрацьовувати тексти. Браузер використовує моделі Gemini для розуміння контексту веб-сторінки, на якій знаходиться користувач, та пропонує відповідні покращення.

Наприклад, якщо затятий садівник пише огляд на ножиці для стрижки кущів, він може витягти зі сторінки важливу інформацію і зробити матеріал кориснішим для інших дачників.

Приклад як Chrome може створювати та допрацьовувати тексти (фото: Google)

Для активації необхідно зайти в налаштування в триточковому меню, що випадає, браузера і перейти на сторінку "Експериментальний ШІ" (Experimental AI). Там і знаходиться пункт включення "Допоможи мені написати" (Help me write). Після цього інструмент буде доступний на кліку правої кнопки миші у спливаючому текстовому меню. Опцію можна будь-якої миті вимкнути.

Новий інструмент вже доступний у веб-версії браузера на MacOS і Windows в США. Поки що він працює лише з англійською мовою.