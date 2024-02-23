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Google додав у Chrome функцію, яка значно полегшить користування браузером

Революційний ШІ-інструмент для підтримки написання тепер доступний усім користувачам у Google Chrome (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Google додав експериментальну ШІ-функцію у свій браузер із запуском Chrome M122. Новий інструмент штучного інтелекту називається "Допоможіть мені написати", оскільки він може буквально допомагати вам писати більш описові речення чи навіть повні абзаци за коротким запитом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.

Деталі нового оновлення

Як зрозуміло з назви, новий інструмент Chrome допомагає створювати та допрацьовувати тексти. Браузер використовує моделі Gemini для розуміння контексту веб-сторінки, на якій знаходиться користувач, та пропонує відповідні покращення.

Наприклад, якщо затятий садівник пише огляд на ножиці для стрижки кущів, він може витягти зі сторінки важливу інформацію і зробити матеріал кориснішим для інших дачників.

Приклад як Chrome може створювати та допрацьовувати тексти (фото: Google)

Для активації необхідно зайти в налаштування в триточковому меню, що випадає, браузера і перейти на сторінку "Експериментальний ШІ" (Experimental AI). Там і знаходиться пункт включення "Допоможи мені написати" (Help me write). Після цього інструмент буде доступний на кліку правої кнопки миші у спливаючому текстовому меню. Опцію можна будь-якої миті вимкнути.

Новий інструмент вже доступний у веб-версії браузера на MacOS і Windows в США. Поки що він працює лише з англійською мовою.

Також читайте, як відновити закриті вкладки в Google Chrome.

А ще ми маємо матеріал про способи, які допоможуть прискорити роботу Chrome на Android.

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