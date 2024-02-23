Google добавил в Chrome функцию, которая значительно облегчит пользование браузером

Детали нового обновления

Как понятно из названия, новый инструмент Chrome помогает создавать и дорабатывать тексты. Браузер использует модели Gemini для понимания контекста веб-страницы, на которой находится пользователь, и предлагает соответствующие улучшения.

Например, если заядлый садовник пишет обзор на ножницы для стрижки кустов, он может вытащить со страницы важную информацию и сделать материал более полезным для других дачников.

Пример как Chrome может создавать и дорабатывать тексты (фото: Google)

Для активации необходимо зайти в настройки в трехточечном выпадающем меню браузера и перейти на страницу "Экспериментальный ИИ" (Experimental AI). Там и находится пункт включения "Помоги мне написать" (Help me write). После этого инструмент будет доступен по клику правой кнопки мыши во всплывающем текстовом меню. Опцию можно в любой момент отключить.

Новый инструмент уже доступен в веб-версии браузера на macOS и Windows в США. Пока что он работает только с английским языком.