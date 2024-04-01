Потужна магнітна буря знову накрила Землю: скільки буде штормити

Що таке магнітна буря

Вибухи та спалахи, які регулярно стаються на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які мають здатність швидко поширюватися у різні боки, у тому числі й в сторону Землі.

Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають сонячними та магнітними бурями.

Усі бурі класифікуються за індексом - від К-1 до К-9. Чим вище індекс - тим потужніша буря і тим більше від неї негативних наслідків. Усі бурі з К-індексом вище 5 - бурі червоного рівня, які можуть порушувати роботу джерел зв'язку - GPRS, вишки, супутники. А ще такі бурі викликають проблеми з самопочуттям у людей.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря К-індексу 5 охопила Землю у неділю, 31 березня. У понеділок, 1 квітня, її інтенсивність не зменшилася і на спад геомагнітна активність піде тільки у вівторок, 2 квітня.

За деякими прогнозами спеціалістів, наслідки цієї бурі можуть відчуватися також у середу, 3 квітня.

Що відомо про бурі у квітні

Поки що відомі попередні прогнози від спеціалістів, бо геомагнітна погода так само нестабільна, як і звичайна погода на вулиці.

4-5 квітня - помірна буря, яка не перевищить К-індексу 4

10-11 квітня - слабка магнітна буря

16-17 квітня - помірна магнітна буря

21-22 квітня - потужна буря червоного рівня з К-індексом 5

Як впливає магнітна буря на людину

Вчені провели чимало досліджень про вплив магнітних бур на життєдіяльність людини. Деякі з них підтверджують взаємозв'язок між інтенсивними магнітними бурями та погіршення самопочуття людей. У такі дні найбільші скарги на слабкість, головні болі, мігрені, загальне нездужання.

Також люди скаржаться на:

Проблеми зі сном - безсоння вночі та сильна сонливість вдень

Туман у голові

Запаморочення

Порушення концентрації

Швидка втомлюваність

Підвищена тривожність

Агресія та роздратування

Загострення хронічних захворювань

Однак найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану землі. Вони можуть зазнати впливу високого рівня радіації, що у рази збільшує ризик виникнення раку.

Як захистися від магнітної бурі

Медики зазвичай дають загальні рекомендації стосовно здоров'я у дні магнітних бур. Виконання цих порад дозволить пройти такі дні без особливих наслідків.

Що треба робити: