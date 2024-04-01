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Мощная магнитная буря снова накрыла Землю: сколько будет штормить

Магнитная буря накрыла Землю (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря красного уровня накрыла Землю в воскресенье, 31 марта. Эта буря, по прогнозам специалистов, будет затяжной – на несколько дней. В первые дни апреля люди могут испытывать проблемы со здоровьем.

Что известно об этой буре, сколько будет штормить в апреле и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы данные: Meteoagent, Spaceweather, Центр прогнозирования космической погоды.

Что такое магнитная буря

Взрывы и вспышки, регулярно происходящие на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), обладающих способностью быстро распространяться в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными и магнитными бурями.

Все бурые классифицируются по индексу – от К-1 до К-9. Чем выше индекс – тем мощнее буря и тем больше от нее негативных последствий. Все бури с К-индексом выше 5 – бури красного уровня, которые могут нарушать работу источников связи – GPRS, вышки, спутники. А такие бури вызывают проблемы с самочувствием у людей.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, буря К-индекса 5 охватила Землю в воскресенье, 31 марта. В понедельник, 1 апреля, ее интенсивность не уменьшилась и на убыль геомагнитная активность пойдет только во вторник, 2 апреля.

По некоторым прогнозам специалистов, последствия этой бури могут ощущаться также в среду, 3 апреля.

Что известно о бурях в апреле

Пока известны предварительные прогнозы от специалистов, потому что геомагнитная погода так же нестабильна, как и обычная погода на улице.

4-5 апреля - умеренная буря, которая не превысит К-индекс 4

10-11 апреля – слабая магнитная буря

16-17 апреля – умеренная магнитная буря

21-22 апреля – мощная буря красного уровня с К-индексом 5

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые провели немало исследований о влиянии магнитных бурь на жизнедеятельность человека. Некоторые из них подтверждают взаимосвязь между интенсивными магнитными бурями и ухудшением самочувствия людей. В такие дни самые большие жалобы на слабость, головные боли, мигрени, общее недомогание.

Также люди жалуются на:

  • Проблемы со сном – бессонница ночью и сильная сонливость днем
  • Туман в голове
  • Головокружение
  • Нарушение концентрации
  • Быстрая утомляемость
  • Повышенная тревожность
  • Агрессия и раздражение
  • Обострение хронических заболеваний

Однако наибольшую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне зоны защитного экрана земли. Они могут испытать влияние высокого уровня радиации, что в разы увеличивает риск возникновения рака.

Как защититься от магнитной бури

Медики обычно дают общие рекомендации по здоровью в дни магнитных бурь. Следование этим советам позволит пройти такие дни без особых последствий.

Что нужно делать:

  • Соблюдать нормальный режим дня
  • Спать не менее 7-9 часов в сутки
  • Соблюдать полноценный и нормальный режим питания
  • Пить достаточно воды
  • Не злоупотреблять кофе, алкоголем, папиросами, острой и вредной пищей
  • Следить за состоянием здоровья
  • Больше отдыхать, при необходимости - снизить физическую нагрузку
  • Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение
  • Не нервничать и снизить психоэмоциональную нагрузку
  • При необходимости - обращаться за помощью к врачам

 

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