Потужна магнітна буря затягнеться на два дні: які дні стануть небезпечними

Що таке магнітна буря

На Сонці часто трапляються вибухи та сплески, які провокують викиди сонячної енергії. Вона розсіюється у різних напрямах, зокрема й у бік Землі. Ця енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які швидко переміщуються у просторі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони провокують активність, яку вчені називають сонячними чи магнітними бурями. Ці бурі мають різну потужність та класифікацію.

Незначні коливання - не вище К-індексу 3. Помірні бурі - це К-індекс 4. Усі бурі понад К-індексом 5 класифікуються як бурі червоного рівня. Ці бурі можуть бути відчутні, і що вище індекс, то більше може бути наслідків. Такі бурі можуть викликати збій у роботі супутників, GPRS, мобільного зв'язку, електроніки. Найпотужніші бурі можуть викликати полярні сяйва.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря К-індексу 6 накриє Землю у другій половині дня 1 листопада.

Варто зазначити, що й попередні кілька днів не були спокійними, хоч вчені прогнозували, що з 1 листопада буря піде на спад. Однак ця буря знову затягнеться на два дні й 2 листопада очікується підвищення геомагнітної обстановки до К-індексу 6.

У спокійний стан магнітосфера почне приходити лише у п'ятницю, 3 листопада.

Магнітна буря 1-2 листопада (скриншот)

Як впливає магнітна буря на людину

Єдиної думки про вплив магнітних бур на здоров'я людини вчені всього світу не мають. Однак існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок магнітних бур та погіршенням самопочуття у людей.

У такі дні стає більше скарг на сонливість, головний біль, а також підвищується кількість звернень до кардіологів.

Часті скарги

Головний біль, запаморочення

Надмірна сонливість вдень, безсоння ночами

Загальна слабкість, швидка стомлюваність

Загальне погіршення самопочуття, зниження концентрації

Підвищена тривожність, пригніченість, дратівливість, агресія

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик піддаватися впливу високих рівнів радіації, що може в рази підвищити ймовірність розвитку раку.

Як знизити вплив магнітних бур на здоров'я

У такі дні лікарі зазвичай дають загальні рекомендації: