Українців у листопаді очікують магнітні бурі: названо дати сильних ударів
У листопаді 2023 року на нас чекає кілька магнітних бур. Вони прогнозуються різного рівня інтенсивності. За словами вчених, пік сонячної активності припаде на початок і кінець місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.
Календар магнітних бур на листопад 2023 року
Сильні магнітні бурі очікуються у такі числа – 1, 13, 14, 18, 19 та 22 листопада.
Геомагнітна буря середньої інтенсивності планується 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25 та 26 листопада.
Слабка буря відбудеться 8, 9, 10, 11, 12, 23, 29 та 30 листопада.
Як полегшити стан у дні магнітних бур
Якщо ви метеозалежні і в дні магнітних бур відчуваєте погіршення самопочуття, то медики зазвичай дотримуються загальних рекомендацій:
- Повноцінно висипатися та достатньо відпочивати – нічний сон не менше 7-9 годин на добу.
- Зменшити фізичні та емоційні навантаження
- Дихати свіжим повітрям та пити достатньо води
- Повноцінно харчуватися та відмовитися від алкоголю, солоної та шкідливої їжі
- Зменшити стреси та навантаження
- При необхідності - звертатися до сімейного лікаря
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