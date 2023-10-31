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Українців у листопаді очікують магнітні бурі: названо дати сильних ударів

Вівторок 31 жовтня 2023 10:46
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Українців у листопаді очікують магнітні бурі: названо дати сильних ударів Коли в листопаді чекатиме магнітних бур (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У листопаді 2023 року на нас чекає кілька магнітних бур. Вони прогнозуються різного рівня інтенсивності. За словами вчених, пік сонячної активності припаде на початок і кінець місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Календар магнітних бур на листопад 2023 року

Сильні магнітні бурі очікуються у такі числа – 1, 13, 14, 18, 19 та 22 листопада.

Геомагнітна буря середньої інтенсивності планується 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25 та 26 листопада.

Слабка буря відбудеться 8, 9, 10, 11, 12, 23, 29 та 30 листопада.

Як полегшити стан у дні магнітних бур

Якщо ви метеозалежні і в дні магнітних бур відчуваєте погіршення самопочуття, то медики зазвичай дотримуються загальних рекомендацій:

  • Повноцінно висипатися та достатньо відпочивати – нічний сон не менше 7-9 годин на добу.
  • Зменшити фізичні та емоційні навантаження
  • Дихати свіжим повітрям та пити достатньо води
  • Повноцінно харчуватися та відмовитися від алкоголю, солоної та шкідливої їжі
  • Зменшити стреси та навантаження
  • При необхідності - звертатися до сімейного лікаря

Раніше ми писали, як вижити під час нападу мігрені.

А також розповідали, що мігрені часто ходять у парі із тривожними розладами.

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