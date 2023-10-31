Українців у листопаді очікують магнітні бурі: названо дати сильних ударів

Коли в листопаді чекатиме магнітних бур (колаж РБК-Україна)

У листопаді 2023 року на нас чекає кілька магнітних бур. Вони прогнозуються різного рівня інтенсивності. За словами вчених, пік сонячної активності припаде на початок і кінець місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.