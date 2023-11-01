Мощная магнитная буря затянется на два дня: какие дни станут опасными

Сильная магнитная буря красного уровня накроет Землю уже сегодня, 1 ноября. Она станет затяжной и штормить будет также в четверг, 2 ноября. Эта буря достигнет высокого уровня К-индекса 6. А это значит, что могут быть головные боли и ухудшение самочувствия у многих людей на планете.
Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свое здоровье, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные Meteoagent.
На Солнце часто происходят взрывы и всплески, которые провоцируют выбросы солнечной энергии. Она рассеивается в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро перемещаются в пространстве.
Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они провоцируют активность, которую ученые называют солнечными или магнитными бурями. Эти бури имеют разную мощность и классификацию.
Незначительные колебания - не выше К-индекса 3. Умеренные бури - это К-индекс 4. Все бури свыше К-индекса 5 классифицируются как бури красного уровня. Эти бури могут быть ощутимы, и чем выше индекс, тем больше может быть последствий. Такие бури могут вызывать сбой в работе спутников, GPRS, мобильной связи, электроники. Самые мощные бури могут вызывать полярные сияния.
Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря К-индекса 6 накроет Землю во второй половине дня 1 ноября.
Стоит отметить, что и предыдущие несколько дней не были спокойными, хотя ученые прогнозировали, что с 1 ноября буря пойдет на спад. Однако эта буря снова затянется на два дня и 2 ноября также ожидается повышение геомагнитной обстановки до К-индекса 6.
В спокойное состояние магнитосфера начнет приходить только в пятницу, 3 ноября.
Магнитная буря 1-2 ноября (скриншот)
Единого мнения о влиянии магнитных бурь на здоровье человека у ученых всего мира нет. Однако существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь магнитных бурь и ухудшением самочувствия у людей.
В такие дни становится больше жалоб на сонливость, головные боли, а также повышается количество обращений к кардиологам.
Частые жалобы
Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергаться влиянию высоких уровней радиации, что может в разы повысить вероятность развития рака.
В такие дни врачи дают обычно общие рекомендации:
Кстати, ранее мы писали, что стал известен прогноз по магнитным бурям на весь ноябрь.
А еще рассказывали, что врачи назвали шесть малоизвестных признаков рака крови.