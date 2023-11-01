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Мощная магнитная буря затянется на два дня: какие дни станут опасными

Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие часы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сильная магнитная буря красного уровня накроет Землю уже сегодня, 1 ноября. Она станет затяжной и штормить будет также в четверг, 2 ноября. Эта буря достигнет высокого уровня К-индекса 6. А это значит, что могут быть головные боли и ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свое здоровье, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце часто происходят взрывы и всплески, которые провоцируют выбросы солнечной энергии. Она рассеивается в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро перемещаются в пространстве.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они провоцируют активность, которую ученые называют солнечными или магнитными бурями. Эти бури имеют разную мощность и классификацию.

Незначительные колебания - не выше К-индекса 3. Умеренные бури - это К-индекс 4. Все бури свыше К-индекса 5 классифицируются как бури красного уровня. Эти бури могут быть ощутимы, и чем выше индекс, тем больше может быть последствий. Такие бури могут вызывать сбой в работе спутников, GPRS, мобильной связи, электроники. Самые мощные бури могут вызывать полярные сияния.

Что известно о ближайшей магнитной буре

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря К-индекса 6 накроет Землю во второй половине дня 1 ноября.

Стоит отметить, что и предыдущие несколько дней не были спокойными, хотя ученые прогнозировали, что с 1 ноября буря пойдет на спад. Однако эта буря снова затянется на два дня и 2 ноября также ожидается повышение геомагнитной обстановки до К-индекса 6.

В спокойное состояние магнитосфера начнет приходить только в пятницу, 3 ноября.

Магнитная буря 1-2 ноября (скриншот)

Как влияет магнитная буря на человека

Единого мнения о влиянии магнитных бурь на здоровье человека у ученых всего мира нет. Однако существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь магнитных бурь и ухудшением самочувствия у людей.

В такие дни становится больше жалоб на сонливость, головные боли, а также повышается количество обращений к кардиологам.

Частые жалобы

  • Головная боль, головокружение
  • Чрезмерная сонливость днем, бессонница по ночам
  • Общая слабость, быстрая утомляемость
  • Общее ухудшение самочувствия, снижение концентрации
  • Повышенная тревожность, подавленность, раздражительность, агрессия

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергаться влиянию высоких уровней радиации, что может в разы повысить вероятность развития рака.

Как снизить воздействие магнитных бурь на здоровье

В такие дни врачи дают обычно общие рекомендации:

  • Полноценно высыпаться, соблюдать график сна, достаточно отдыхать
  • Совершать прогулки на свежем воздухе, проветривать помещение
  • Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки
  • Полноценно питаться и употреблять достаточное количество воды, отказаться от алкоголя и вредной пищи
  • Снизить воздействие стресса и нагрузки
  • При необходимости - обращаться к врачу

 

Кстати, ранее мы писали, что стал известен прогноз по магнитным бурям на весь ноябрь.

А еще рассказывали, что врачи назвали шесть малоизвестных признаков рака крови.

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