Мощная магнитная буря затянется на два дня: какие дни станут опасными

Что такое магнитная буря

На Солнце часто происходят взрывы и всплески, которые провоцируют выбросы солнечной энергии. Она рассеивается в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро перемещаются в пространстве.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они провоцируют активность, которую ученые называют солнечными или магнитными бурями. Эти бури имеют разную мощность и классификацию.

Незначительные колебания - не выше К-индекса 3. Умеренные бури - это К-индекс 4. Все бури свыше К-индекса 5 классифицируются как бури красного уровня. Эти бури могут быть ощутимы, и чем выше индекс, тем больше может быть последствий. Такие бури могут вызывать сбой в работе спутников, GPRS, мобильной связи, электроники. Самые мощные бури могут вызывать полярные сияния.

Что известно о ближайшей магнитной буре

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря К-индекса 6 накроет Землю во второй половине дня 1 ноября.

Стоит отметить, что и предыдущие несколько дней не были спокойными, хотя ученые прогнозировали, что с 1 ноября буря пойдет на спад. Однако эта буря снова затянется на два дня и 2 ноября также ожидается повышение геомагнитной обстановки до К-индекса 6.

В спокойное состояние магнитосфера начнет приходить только в пятницу, 3 ноября.

Магнитная буря 1-2 ноября (скриншот)

Как влияет магнитная буря на человека

Единого мнения о влиянии магнитных бурь на здоровье человека у ученых всего мира нет. Однако существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь магнитных бурь и ухудшением самочувствия у людей.

В такие дни становится больше жалоб на сонливость, головные боли, а также повышается количество обращений к кардиологам.

Частые жалобы

Головная боль, головокружение

Чрезмерная сонливость днем, бессонница по ночам

Общая слабость, быстрая утомляемость

Общее ухудшение самочувствия, снижение концентрации

Повышенная тревожность, подавленность, раздражительность, агрессия

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергаться влиянию высоких уровней радиации, что может в разы повысить вероятность развития рака.

Как снизить воздействие магнитных бурь на здоровье

В такие дни врачи дают обычно общие рекомендации: