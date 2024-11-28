Потужна магнітна буря почала накривати Землю: що зробити, аби вберегтися

Що таке магнітна буря

Різноманітні спалахи та вибухи, що стаються на Сонці, викликають викид у простір великої кількості сонячної енергії, яка складається з заряджених частинок - протонів та електронів.

Ці частинки мають здатність швидко розповсюджуватися у просторі й коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають сонячною або магнітною бурею.

Магнітні бурі розрізняють за потужністю та за К-індексами. Чим вище К-індекс - тим сильніша магнітна буря та більш серйозніший вплив цієї бурі на життєдіяльність людини.

До К-індексу 4 - це слабкі та помірні магнітні бурі, а вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які можуть відчувати більшість людей на планеті. Вони викликають погіршення самопочуття, настрою, головні болі.

А також вони впливають на роботу засобів зв'язку (радіочастоти, мобільний зв'язок, GPRS, супутники). При найвищих показниках можуть спостерігатися полярні сяйва.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря К-індексу 6 охопила Землю у четвер зранку, 28 листопада.

Ця буря буде затяжною і буде тривати до вихідних, при цьому її показники зменшуватися не будуть.

Варто також пам'ятати, що усі прогнози експертів - попередні й показники бурі можуть змінюватися протягом доби, залежності від активності Сонця.

Як впливає магнітна буря на людину

Вчені регулярно проводять дослідження на тему впливу магнітної бурі на життєдіяльність людини й деякі з них підтверджують такий зв'язок.

Вже доведено, що саме у дні підвищеної сонячної активності люди частіше відчувають погіршення самопочуття, настрою, скаржаться на проблеми зі здоров'ям та відвідують лікарів.

Також є дослідження, які доводять, що магнітна буря впливає на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, підвищення тривожності, дратівливість, зниження концентрації та працездатності.

Найчастіші скарги:

Головний біль, мігрень

Туман в голові

Запаморочення

Порушення концентрації

Спад активності, швидка втома

Зниження працездатності

Слабкість, сонливість

Різкі зміни настрою, агресія, дратівливість

Підвищена тривожність

Апатія

Депресивні стани

Проблеми з серцево-судинною системою

Біль у м'язах

Нудота

Як вберегти організм у дні магнітних бур

Лікарі дають переважно загальні рекомендації на такі дні та радять більше відпочивати, дотримуватися нормального розпорядку дня та робити речі, які здатні полегшити стан.

А саме:

Спати не менше 7-9 годин на добу, лягати та прокидатися в один й той самий час

Збалансовано харчуватися, додати у раціон свіжі фрукти та овочі, зелень

Споживати достатню кількість води

Відмовитися від великої кількості кави, енергетиків, алкоголю, шкідливої їжі та сигарет

Багато гуляти на свіжому повітрі

Провітрювати приміщення

Зранку робити зарядку, приймати контрастний душ

Вечері займатися спокійними та розслаблюючими справами

Уникати з'ясування стосунків, сварок, стресів

Більше відпочивати та знизити фізичне та психоемоційне напруження

Якщо стан здоров'я погіршується - звертатися до лікаря за допомогою.