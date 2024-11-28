Потужна магнітна буря почала накривати Землю: що зробити, аби вберегтися

Магнітна буря червоного рівня почала охоплювати нашу планету. Така буря може викликати проблеми зі здоров'ям, погіршити працездатність та настрій, а ще вплинути на роботу супутників, радіочастот та іншої техніки.
Що відомо про це бурю, та що треба зробити, аби вберегти здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Різноманітні спалахи та вибухи, що стаються на Сонці, викликають викид у простір великої кількості сонячної енергії, яка складається з заряджених частинок - протонів та електронів.
Ці частинки мають здатність швидко розповсюджуватися у просторі й коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають сонячною або магнітною бурею.
Магнітні бурі розрізняють за потужністю та за К-індексами. Чим вище К-індекс - тим сильніша магнітна буря та більш серйозніший вплив цієї бурі на життєдіяльність людини.
До К-індексу 4 - це слабкі та помірні магнітні бурі, а вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які можуть відчувати більшість людей на планеті. Вони викликають погіршення самопочуття, настрою, головні болі.
А також вони впливають на роботу засобів зв'язку (радіочастоти, мобільний зв'язок, GPRS, супутники). При найвищих показниках можуть спостерігатися полярні сяйва.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря К-індексу 6 охопила Землю у четвер зранку, 28 листопада.
Ця буря буде затяжною і буде тривати до вихідних, при цьому її показники зменшуватися не будуть.
Варто також пам'ятати, що усі прогнози експертів - попередні й показники бурі можуть змінюватися протягом доби, залежності від активності Сонця.
Вчені регулярно проводять дослідження на тему впливу магнітної бурі на життєдіяльність людини й деякі з них підтверджують такий зв'язок.
Вже доведено, що саме у дні підвищеної сонячної активності люди частіше відчувають погіршення самопочуття, настрою, скаржаться на проблеми зі здоров'ям та відвідують лікарів.
Також є дослідження, які доводять, що магнітна буря впливає на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, підвищення тривожності, дратівливість, зниження концентрації та працездатності.
Найчастіші скарги:
Лікарі дають переважно загальні рекомендації на такі дні та радять більше відпочивати, дотримуватися нормального розпорядку дня та робити речі, які здатні полегшити стан.
А саме:
Якщо стан здоров'я погіршується - звертатися до лікаря за допомогою.
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