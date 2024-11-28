Мощная магнитная буря начала накрывать Землю: что сделать, чтобы уберечься

Что такое магнитная буря

Различные вспышки и взрывы, происходящие на Солнце, вызывают выброс в пространство большого количества солнечной энергии, состоящей из заряженных частиц - протонов и электронов.

Эти частицы обладают способностью быстро распространяться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечной или магнитной бурей.

Магнитные бури различают по мощности и К-индексам. Чем выше К-индекс - тем сильнее магнитная буря и более серьезное влияние этой бури на жизнедеятельность человека.

До К-индекса 4 - это слабые и умеренные магнитные бури, а выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые могут ощущать большинство людей на планете. Они вызывают ухудшение самочувствия, настроения, головные боли.

Также они оказывают влияние на работу средств связи (радиочастоты, мобильная связь, GPRS, спутники). При самых высоких показателях могут наблюдаться полярные сияния.

Что известно о ближайшей магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря К-индекса 6 охватила Землю в четверг утром, 28 ноября.

Эта буря будет затяжной и продлится до выходных, при этом ее показатели уменьшаться не будут.

Следует также помнить, что все прогнозы экспертов - предварительные и показатели бури могут изменяться в течение суток, в зависимости от активности Солнца.

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые регулярно проводят исследования по теме влияния магнитной бури на жизнедеятельность человека и некоторые из них подтверждают такую связь.

Уже доказано, что именно в дни повышенной солнечной активности люди чаще ощущают ухудшение самочувствия, настроения, жалуются на проблемы со здоровьем и посещают врачей.

Также есть исследования, доказывающие, что магнитная буря влияет на биоэлектрические процессы в организме и это может вызвать нарушение сна, повышение тревожности, раздражительность, снижение концентрации и работоспособности.

Самые частые жалобы:

головная боль, мигрень

Туман в голове

Головокружение

Нарушение концентрации

Спад активности, быстрая усталость

Снижение трудоспособности

Слабость, сонливость

Резкие смены настроения, агрессия, раздражительность

Повышенная тревожность

Апатия

Депрессивные состояния

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Боль в мышцах

Тошнота

Как уберечь организм в дни магнитных бурь

Врачи дают преимущественно общие рекомендации на такие дни и советуют больше отдыхать, соблюдать нормальный распорядок дня и делать вещи, способные облегчить состояние.

А именно:

Спать не менее 7-9 часов в сутки, ложиться и просыпаться в одно и то же время

Сбалансировано питаться, добавить в рацион свежие фрукты и овощи, зелень

Потреблять достаточное количество воды

Отказаться от большого количества кофе, энергетиков, алкоголя, вредной пищи и сигарет

Много гулять на открытом воздухе

Проветривать помещение

Утром делать зарядку, принимать контрастный душ

Ужины заниматься спокойными и расслабляющими делами

Избегать выяснения отношений, ссор, стрессов

Больше отдыхать и снизить физическое и психоэмоциональное напряжение

Если состояние здоровья ухудшается - обращаться к врачу за помощью.