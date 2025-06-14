Потужна магнітна буря охопить Землю: як захистити свій організм

Прогноз магнітних бур

За даними різних центрів спостереження за космічною погодою, зокрема Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та Центру прогнозування космічної погоди (SWPC), прогноз на найближчі дні виглядає так:

14 червня, субота - очікується сильна геомагнітна буря, рівень G2 за шкалою NOAA (К-індекс 6)

15 червня, неділя - прогнозується зниження геомагнітної активності (К-індекс 5)

16 червня, понеділок - за словами науковців, очікується помірна магнітна буря (К-індекс 4)

Що таке магнітні бурі

Геомагнітні бурі є наслідком спалахів на Сонці, під час яких у космос викидаються великі потоки заряджених частинок.

Досягаючи магнітного поля Землі, ці частинки викликають його збурення.

За міжнародною шкалою NOAA, рівень G2 вважається бурею червоного рівня, яка може впливати на самопочуття деяких людей.

Як магнітні бурі впливають на організм

Найбільш вразливими до впливу магнітних бур є:

Люди з серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією та мігренню.

Вагітні жінки, люди похилого віку, маленькі діти та емоційно чутливі особи, а також ті, хто перебуває у стані хронічного стресу.

Можливі симптоми під час магнітної бурі:

Головний біль та запаморочення

Порушення сну, сонливість або безсоння

Різкі зміни артеріального тиску

Загальна слабкість та втома

Дратівливість та емоційна нестабільність

Погіршення концентрації уваги

Як захистити організм під час магнітних бур

Повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, але існують ефективні способи полегшити свій стан та зменшити негативний вплив:

Дотримуйтесь режиму дня та сну. Спіть не менше 7-8 годин на добу. Намагайтеся лягати спати та прокидатися в один і той же час.

Збалансоване харчування та водний баланс. Пийте достатньо чистої води (1,5-2 літри на день). Відмовтеся від надмірного вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв. Віддавайте перевагу легкій та здоровій їжі, багатій на вітаміни та мінерали.

Фізична активність та свіже повітря. Уникайте інтенсивних фізичних навантажень. Проводьте більше часу на свіжому повітрі, гуляйте в парках або лісах. Легкі фізичні вправи або йога також можуть бути корисними.

Емоційна стабільність. Намагайтеся уникати стресових ситуацій, конфліктів та надмірного емоційного навантаження. Займайтеся релаксаційними практиками, такими як медитація або дихальні вправи.

Контроль за здоров'ям. Люди з хронічними захворюваннями повинні мати при собі необхідні ліки та контролювати свій артеріальний тиск. У разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.