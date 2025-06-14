Мощная магнитная буря охватит Землю: как защитить свой организм

Прогноз магнитных бурь

По данным различных центров наблюдения за космической погодой, в частности Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), прогноз на ближайшие дни выглядит так:

14 июня, суббота - ожидается сильная геомагнитная буря, уровень G2 по шкале NOAA (К-индекс 6)

15 июня, воскресенье - прогнозируется снижение геомагнитной активности (К-индекс 5)

16 июня, понедельник - по словам ученых, ожидается умеренная магнитная буря (К-индекс 4)

Что такое магнитные бури

Геомагнитные бури являются следствием вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются большие потоки заряженных частиц.

Достигая магнитного поля Земли, эти частицы вызывают его возмущения.

По международной шкале NOAA, уровень G2 считается бурей красного уровня, которая может влиять на самочувствие некоторых людей.

Как магнитные бури влияют на организм

Наиболее уязвимыми к воздействию магнитных бурь являются:

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и мигренью.

Беременные женщины, пожилые люди, маленькие дети и эмоционально чувствительные лица, а также те, кто находится в состоянии хронического стресса.

Возможные симптомы во время магнитной бури:

Головная боль и головокружение

Нарушение сна, сонливость или бессонница

Резкие изменения артериального давления

Общая слабость и усталость

Раздражительность и эмоциональная нестабильность

Ухудшение концентрации внимания

Как защитить организм во время магнитных бурь

Полностью избежать влияния магнитных бурь невозможно, но существуют эффективные способы облегчить свое состояние и уменьшить негативное влияние:

Соблюдайте режим дня и сна. Спите не менее 7-8 часов в сутки. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Сбалансированное питание и водный баланс. Пейте достаточно чистой воды (1,5-2 литра в день). Откажитесь от чрезмерного употребления кофе, алкоголя и энергетических напитков. Отдавайте предпочтение легкой и здоровой пище, богатой витаминами и минералами.

Физическая активность и свежий воздух. Избегайте интенсивных физических нагрузок. Проводите больше времени на свежем воздухе, гуляйте в парках или лесах. Легкие физические упражнения или йога также могут быть полезными.

Эмоциональная стабильность. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и чрезмерной эмоциональной нагрузки. Занимайтесь релаксационными практиками, такими как медитация или дыхательные упражнения.

Контроль за здоровьем. Люди с хроническими заболеваниями должны иметь при себе необходимые лекарства и контролировать свое артериальное давление. В случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.