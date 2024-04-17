UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потужна магнітна буря накриває Землю: коли треба поберегтися

Землю накрила потужна магнітна буря (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря червоного рівня накрила Землю у вівторок ввечері, 16 квітня. Ця буря буде затяжною і свого піку вона досягне сьогодні, 17 квітня, після обіду.

Що варто знати про цю магнітну бурю та коли треба поберегтися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці часто стаються різноманітні вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які дуже швидко поширюються у різні сторони, й також в сторону Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається геомагнітна активність, яку вчені називають сонячними чи магнітними бурями.

Бурі розділяються на декілька категорій за своєю потужність. Від К-індексу 1 до К-індексу 4 - це малопомітні та помірні бурі, більшість з яких люди на Землі не відчувають. Бурі з К-індексом від 5 до 9 - бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Такі бурі можуть впливати на роботу джерел зв'язку - вишок, супутників, GPRS, радіо, а також викликати у багатьох людей погіршення самопочуття.

Що відомо про бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря К-індексу 5 накрила Землю ввечері у вівторок, 16 квітня. В середу, 17 квітня, вона досягне свого піку після обіду та стане потужнішою - очікується червоний рівень К-індексу 6.

В четвер, 18 квітня, буря трохи ослабне, однак за прогнозами, очікується червоний рівень К-індексу 5. Тільки у п'ятницю, 19 квітня, ця потужна буря піде на спад.

Магнітна буря 15-17 квітня (скриншот)

Влив магнітних бур на людину

Вчені вже багато років вивчають вплив магнітних бур на життєдіяльність людини та провели чимало досліджень. Деякі з цих досліджень підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини. У такі дні люди значно частіше скаржаться на погіршення самопочуття, звертаються до лікарів за допомогою, особливо до кардіологів.

Найчастіші скарги:

  • Головні болі, мігрень
  • Слабкість, втома
  • Проблеми зі сном - сильна сонливість та безсоння
  • Туман в голові, порушення концентрації
  • Запаморочення
  • Швидка втомлюваність
  • Агресія та роздратування
  • Загострення хронічних захворювань
  • Проблеми з серцем
  • Стрибки тиску

Однак найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану землі. Вони можуть зазнати впливу високого рівня радіації, а це у рази збільшує ризик виникнення раку.

Як захистити себе під час магнітної бурі

Лікарі у такі дні дають зазвичай загальні рекомендації, які містять поради більше відпочивати, не перенапружуватися та слідкувати за станом здоров'я.

Що дозволить пройти магнітну бурю без наслідків:

  • Дотримуйтеся нормального режиму дня
  • Спіть не менш 7-9 годин на добу
  • Повноцінно та регулярно харчуйтеся
  • Пийте достатньо рідини
  • Не зловживайте кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою іжею
  • Знижуйте фізичне навантаження
  • Дихайте свіжим повітрям - у парку, у дворі, за містом
  • Провітрюйте приміщення
  • Не нервуйте без потреби та знижуйте психоемоційне навантаження
  • При потребі - звертайтеся до медиків

 

 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Магнітна буряГоловний біль