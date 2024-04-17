Мощная магнитная буря накрывает Землю: когда нужно поберечься

Что такое магнитная буря

На Солнце часто происходят взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые очень быстро распространяются в разные стороны, а также в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит геомагнитная активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.

Буры разделяются на несколько категорий по своей мощи. От К-индекса 1 к К-индексу 4 – это малозаметные и умеренные бури, большинство из которых люди на Земле не ощущают. Бури с К-индексом от 5 до 9 - бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Такие бури могут влиять на работу источников связи - вышек, спутников, GPRS, радио, а также вызвать у многих людей ухудшение самочувствия.

Что известно о буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря К-индекса 5 накрыла Землю вечером во вторник, 16 апреля. В среду, 17 апреля, она достигнет своего пика после обеда и станет более мощной - ожидается красный уровень К-индекса 6.

В четверг, 18 апреля, буря немного ослабнет, однако по прогнозам, ожидается красный уровень К-индекса 5. Только в пятницу, 19 апреля, эта мощная буря пойдет на убыль.

Магнитная буря 15-17 апреля (скриншот)

Влияние магнитных бурь на человека

Ученые уже много лет изучают влияние магнитных бурь на жизнедеятельность человека и провели множество исследований. Некоторые из этих исследований подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на ухудшение самочувствия, обращаются к врачам за помощью, особенно к кардиологам.

Самые частые жалобы:

Головные боли, мигрень

Слабость, усталость

Проблемы со сном - сильная сонливость и бессонница

Туман в голове, нарушение концентрации

Головокружение

Быстрая утомляемость

Агрессия и раздражение

Обострение хронических заболеваний

Проблемы с сердцем

Прыжки давления

Однако наибольшую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне зоны защитного экрана земли. Они могут испытать влияние высокого уровня радиации, а это в разы увеличивает риск возникновения рака.

Как защитить себя во время магнитной бури

Врачи в такие дни обычно дают общие рекомендации, содержащие советы больше отдыхать, не перенапрягаться и следить за состоянием здоровья.

Что позволит пройти магнитную бурю без последствий: