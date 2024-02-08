Це не просто головний біль: ось коли потрібно негайно звертатись до лікаря

Головний біль часто усі ігнорують та сприймають, як поширений та незначний симптом. Однак, інколи це може бути знак, який вказує на наявність серйознішої проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Zdorovishi razom .

Коли потрібно йти негайно до лікаря

Інтенсивність болю

Якщо головний біль є надто інтенсивним і тривалим, а якісний відпочинок не дає полегшення - час поговорити з лікарем.

Регулярність болю

Варто звернути увагу на те, наскільки систематичним є головний біль та чи супроводжується він специфічними патернами. Можливо, він стає інтенсивнішим під час фізичних навантажень, стресі чи в певний час доби.

Зокрема, це може бути сигналом для детального обстеження.

Супутні симптоми

Коли головний біль супроводжується такими симптомами як запаморочення, втрата свідомості, труднощі з мовленням чи нудота - це привід терміново звернутися за допомогою.

Вплив на звичний спосіб життя

Фахівці кажуть, якщо головний біль обмежує звичний спосіб життя чи ускладнює здатність до виконання щоденних обов’язків, це може свідчити про необхідність консультації з лікарем для виявлення причин та надання відповідного лікування.

Вчасна реакція на сигнали тіла, зокрема на головний біль, може врятувати від серйозних ускладнень. Тож навіть за найменших підозр важливо звернутися до лікаря для якісного обстеження.

Як позбутися головного болю без таблеток

Головні болі дуже часта проблема під час війни, основною причиною яких є стрес. Здавлюючий, ниючий біль, що стріляє в одному місці або навпаки двосторонній, що поєднується з м'язовою напругою в шийному відділі - усе це найпоширеніші симптоми головного болю під час війни.

Найчастіше головний біль такого роду погано піддається знеболювальним препаратам, тому на допомогу приходять дієві народні методи.

Поспіть

Головний біль виникає через перевтому або недосипання, що особливо часто трапляється під час війни. У такому випадку необхідно подрімати пару годин.

Сон - це відмінне лікування головного болю без таблеток. На час сну кватирка або вікно повинні бути відкритими.

Однак занадто багато сну також викликає головні болі, тому правильна кількість відпочинку важлива для тих, хто шукає природну профілактику.

Виконайте легкі вправи

Чи то розтяжка, йога, медитація чи ходьба, легкі вправи під час головного болю допоможуть впоратися з ним. Легке фізичне навантаження допоможе не тільки зберегти здоров'я тіла, але й покращити кровообіг, тим самим знижуючи ймовірність появи головного болю.

Зробіть масаж

Масаж певних точок допоможе зняти напругу в голові та зменшити головний біль. Потрібно починати з чола й рухатися в бік потилиці, після чого перейти до вух і шиї.

Прогуляйтеся на свіжому повітрі

Голова часто болить від гіпоксії, що зазвичай відбувається в опалювальний сезон, коли обігрівачі випалюють кисень.

Тому варто влаштувати прогулянку по вулиці протягом 30 хвилин. Це допоможе повернути хороше самопочуття.