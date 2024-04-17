Потужна магнітна буря накриває Землю: коли треба поберегтися

Магнітна буря червоного рівня накрила Землю у вівторок ввечері, 16 квітня. Ця буря буде затяжною і свого піку вона досягне сьогодні, 17 квітня, після обіду.

Що варто знати про цю магнітну бурю та коли треба поберегтися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці часто стаються різноманітні вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які дуже швидко поширюються у різні сторони, й також в сторону Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається геомагнітна активність, яку вчені називають сонячними чи магнітними бурями.

Бурі розділяються на декілька категорій за своєю потужність. Від К-індексу 1 до К-індексу 4 - це малопомітні та помірні бурі, більшість з яких люди на Землі не відчувають. Бурі з К-індексом від 5 до 9 - бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Такі бурі можуть впливати на роботу джерел зв'язку - вишок, супутників, GPRS, радіо, а також викликати у багатьох людей погіршення самопочуття.

Що відомо про бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря К-індексу 5 накрила Землю ввечері у вівторок, 16 квітня. В середу, 17 квітня, вона досягне свого піку після обіду та стане потужнішою - очікується червоний рівень К-індексу 6.

В четвер, 18 квітня, буря трохи ослабне, однак за прогнозами, очікується червоний рівень К-індексу 5. Тільки у п'ятницю, 19 квітня, ця потужна буря піде на спад.

Магнітна буря 15-17 квітня (скриншот)

Влив магнітних бур на людину

Вчені вже багато років вивчають вплив магнітних бур на життєдіяльність людини та провели чимало досліджень. Деякі з цих досліджень підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини. У такі дні люди значно частіше скаржаться на погіршення самопочуття, звертаються до лікарів за допомогою, особливо до кардіологів.

Найчастіші скарги:

Головні болі, мігрень

Слабкість, втома

Проблеми зі сном - сильна сонливість та безсоння

Туман в голові, порушення концентрації

Запаморочення

Швидка втомлюваність

Агресія та роздратування

Загострення хронічних захворювань

Проблеми з серцем

Стрибки тиску

Однак найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану землі. Вони можуть зазнати впливу високого рівня радіації, а це у рази збільшує ризик виникнення раку.

Як захистити себе під час магнітної бурі

Лікарі у такі дні дають зазвичай загальні рекомендації, які містять поради більше відпочивати, не перенапружуватися та слідкувати за станом здоров'я.

Що дозволить пройти магнітну бурю без наслідків: