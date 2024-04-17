Мощная магнитная буря накрывает Землю: когда нужно поберечься
Магнитная буря красного уровня накрыла Землю во вторник вечером 16 апреля. Эта буря будет затяжной и своего пика она достигнет сегодня, 17 апреля, после обеда.
Что следует знать об этой магнитной буре и когда нужно поберечься, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
На Солнце часто происходят взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые очень быстро распространяются в разные стороны, а также в сторону Земли.
Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит геомагнитная активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.
Буры разделяются на несколько категорий по своей мощи. От К-индекса 1 к К-индексу 4 – это малозаметные и умеренные бури, большинство из которых люди на Земле не ощущают. Бури с К-индексом от 5 до 9 - бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.
Такие бури могут влиять на работу источников связи - вышек, спутников, GPRS, радио, а также вызвать у многих людей ухудшение самочувствия.
Что известно о буре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря К-индекса 5 накрыла Землю вечером во вторник, 16 апреля. В среду, 17 апреля, она достигнет своего пика после обеда и станет более мощной - ожидается красный уровень К-индекса 6.
В четверг, 18 апреля, буря немного ослабнет, однако по прогнозам, ожидается красный уровень К-индекса 5. Только в пятницу, 19 апреля, эта мощная буря пойдет на убыль.
Магнитная буря 15-17 апреля (скриншот)
Влияние магнитных бурь на человека
Ученые уже много лет изучают влияние магнитных бурь на жизнедеятельность человека и провели множество исследований. Некоторые из этих исследований подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на ухудшение самочувствия, обращаются к врачам за помощью, особенно к кардиологам.
Самые частые жалобы:
- Головные боли, мигрень
- Слабость, усталость
- Проблемы со сном - сильная сонливость и бессонница
- Туман в голове, нарушение концентрации
- Головокружение
- Быстрая утомляемость
- Агрессия и раздражение
- Обострение хронических заболеваний
- Проблемы с сердцем
- Прыжки давления
Однако наибольшую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне зоны защитного экрана земли. Они могут испытать влияние высокого уровня радиации, а это в разы увеличивает риск возникновения рака.
Как защитить себя во время магнитной бури
Врачи в такие дни обычно дают общие рекомендации, содержащие советы больше отдыхать, не перенапрягаться и следить за состоянием здоровья.
Что позволит пройти магнитную бурю без последствий:
- Соблюдайте нормальный режим дня
- Спите не менее 7-9 часов в сутки
- Полноценно и регулярно питайтесь
- Пейте достаточно жидкости
- Не злоупотребляйте кофе, энергетиками, алкоголем, папиросами, острой и вредной едой
- Снижайте физическую нагрузку
- Дышите свежим воздухом - в парке, во дворе, за городом
- Проветривайте помещение
- Не нервничайте без надобности и снижайте психоэмоциональную нагрузку
- При необходимости - обращайтесь к медикам
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