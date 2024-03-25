Потужна магнітна буря накрила Землю: скільки вона триватиме

Що таке магнітна буря

Регулярні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які швидко поширюються у різні боки, у тому числі й у бік Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку називають магнітними чи сонячними бурями.

Всі магнітні бурі розрізняють за рівнями та потужністю, вчені класифікують їх за К-індексами. Від К-індексу 1 до К-індексу 4 - це слабкі коливання, майже непомітні.

Усі бурі понад К-індексом 5 - це бурі червоного рівня. Чим вищий К-індекс, тим буря сильніша і її наслідки можуть впливати на життєдіяльність людини. Такі бурі можуть порушувати роботу джерел зв'язку радіочастоти, GPRS, стільникові вишки, супутники. При бурях понад К-індексом 7 можуть бути полярні сяйва.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного рівня з К-індексом накрила Землю ще 21 березня. На вихідних рівень цієї бурі підвищився до критичного К-індексу 9.

У понеділок над Землею вирує буря червоного рівня з К-індексом 8. У вівторок, 26 березня, буря стане слабшою, але її рівень буде на рівні К-індексу 5.

Лише у середу, 27 березня, геомагнітна обстановка почне заспокоюватись.

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Вплив магнітної бурі на людину

Існує чимало різних досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між самопочуттям людини та інтенсивними магнітними бурями. У такі дні значно більше скарг на погіршення самопочуття, більше звернень до медиків, особливо до кардіологів.

Часті скарги:

Мігрень

Головний біль

Проблеми зі сном - безсоння, сильна сонливість

Туман у голові

Запаморочення

Порушення концентрації

Загальна слабкість

Швидка стомлюваність

Підвищена тривожність

Агресія

Загострення хронічних хвороб

Ломота в кістках

Але найбільшу небезпеку такі магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони можуть зазнавати впливу високого рівня радіації, що значно підвищує ризик розвитку раку.

Як зберегти свій організм

Медики зазвичай дають на дні магнітних бур загальні рекомендації. Виконання цих порад дозволить пройти дні магнітних бур без особливих наслідків.