Потужна магнітна буря накрила Землю: штормитиме до кінця тижня

Небезпечні дні магнітної бурі

За даними сайту Meteoagent, сильна магнітна буря накрила нашу планету у другій половині дня 24 липня. Ця буря досягла К-індексу 7, що відповідає дуже сильному магнітному шторму.

І судячи з прогнозів фахівців, на нас чекає ще кілька складних днів, оскільки магнітосфера буде в такому стані до кінця тижня. Грозова хмара була викинута 23 липня внаслідок складного виверження, що включає спалах на Сонці класу С5.

25 липня магнітна буря досягне К-індексу 5, що відповідає помірному сонячному шторму

26 липня очікується магнітна буря К-індексу 6, що відповідає сильному сонячному шторму

27 липня - буря К-індексу 5

28 липня - буря К-індексу 5

І лише 29 липня магнітосфера повернеться до спокійного стану.

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Що таке сонячні (магнітні) бурі

Геомагнітні бурі – це вибухові процеси на Сонці, які характеризуються викидом масивних потоків енергії, різних частинок та електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Більшість цих заряджених частинок поєднується в один загальний потік і спрямовується у бік Землі. Частинки починають взаємодіяти з магнітним полем нашої планети. А це викликає безліч проблем: перешкоди у роботі супутників, електричних мереж та засобів зв'язку (перебої мобільного зв'язку, ТБ та GPS).

Дуже яскраві прояви сильних сонячних бур можуть викликати виникнення унікального явища - північного та південного полярного сяйва.

Шкода магнітних бур

Насамперед магнітні бурі шкідливі для астронавтів, оскільки вони знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. Через це вони можуть зазнавати високого рівня радіації, що збільшує ризик розвитку раку.

Вчені постійно вивчають вплив магнітних сонячних бур на людину і вже існує чимало досліджень, які доводять негативний вплив на самопочуття людини. Люди в дні спалахів часто скаржаться на погіршення самопочуття, проблеми зі сном, головний біль, порушення концентрації.

Негативно бурі діють також на психологічний і емоційний стан людини - можлива надмірна агресія, поганий настрій, емоційні перепади, загострення тривожності. Крім того, люди із хронічними захворюваннями відзначають загострення своїх проблем зі здоров'ям.

Науковий світ продовжує вивчати вплив сонячних бур та розширювати своє розуміння впливу спалахів на Сонце та життєдіяльність.