Мощная магнитная буря накрыла Землю: штормить будет до конца недели

Опасные дни магнитной бури

По данным сайта Meteoagent, сильная магнитная буря накрыла нашу планету во второй половине дня 24 июля. Эта буря достигла К-индекса 7, что отвечает очень сильному магнитному шторму.

И судя по прогнозам специалистов, нас ждет еще несколько сложных дней, так как магнитосфера будет в таком состоянии до конца недели. Грозовое облако было выброшено 23 июля в результате сложного извержения, включающему вспышку на Солнце класса С5.

25 июля магнитная буря достигнет К-индекса 5, что соответствует умеренному солнечному шторму

26 июля ожидается магнитная буря К-индекса 6, что соответствует сильному солнечному шторму

27 июля - буря К-индекса 5

28 июля - буря К-индекса 5

И только 29 июля магнитосфера вернется в спокойное состояние.

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Что такое солнечные (магнитные) бури

Геомагнитные бури - это взрывные процессы на Солнце, которые характеризуются выбросом массивных потоков энергии, различных частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Большинство этих заряженных частиц объединяется в один общий поток и устремляется в сторону Земли. Частицы начинают взаимодействовать с магнитным полем нашей планеты. А это вызывает множество проблем: помехи в работе спутников, электрических сетей и средств связи (перебои мобильной связи, ТВ и GPS).

Очень яркие проявления сильных солнечных бурь могут вызвать возникновение уникального явления - северного и южного полярного сияния.

Вред магнитных бурь

В первую очередь, магнитные бури вредны для астронавтов, так как они находятся вне защитного экрана земной атмосферы. Из-за этого они могут подвергаться высокому уровню радиации, что увеличивает риск развития рака.

Ученые постоянно изучают воздействие магнитных солнечных бурь на человека и уже существует немало исследований, которые доказывают негативное влияние на самочувствие человека. Люди в дни вспышек часто жалуются на ухудшение самочувствия, проблемы со сном, головные боли, нарушение концентрации.

Негативно бури действуют также на психологическое и эмоциональное состояние человека - возможна чрезмерная агрессия, плохое настроение, эмоциональные перепады, обострение тревожности. Кроме того, люди с хроническими заболеваниями отмечают обострение свои проблем со здоровьем.

Научный мир продолжает изучать влияние солнечных бурь и расширять свое понимание влияния вспышек на Солнце и жизнедеятельность.