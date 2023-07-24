Мощная магнитная буря накрыла Землю: штормить будет до конца недели

Сильная магнитная буря накрыла Землю в понедельник, 24 июля. Эта буря достигла очень опасного уровня, К-индекса 7. И по прогнозам, штормить будет еще несколько дней - до конца рабочей недели.
Что известно об этой магнитной буре и в какие дни стоит поберечься - читайте в материале Styler.
По данным сайта Meteoagent, сильная магнитная буря накрыла нашу планету во второй половине дня 24 июля. Эта буря достигла К-индекса 7, что отвечает очень сильному магнитному шторму.
И судя по прогнозам специалистов, нас ждет еще несколько сложных дней, так как магнитосфера будет в таком состоянии до конца недели. Грозовое облако было выброшено 23 июля в результате сложного извержения, включающему вспышку на Солнце класса С5.
И только 29 июля магнитосфера вернется в спокойное состояние.
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Геомагнитные бури - это взрывные процессы на Солнце, которые характеризуются выбросом массивных потоков энергии, различных частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.
Большинство этих заряженных частиц объединяется в один общий поток и устремляется в сторону Земли. Частицы начинают взаимодействовать с магнитным полем нашей планеты. А это вызывает множество проблем: помехи в работе спутников, электрических сетей и средств связи (перебои мобильной связи, ТВ и GPS).
Очень яркие проявления сильных солнечных бурь могут вызвать возникновение уникального явления - северного и южного полярного сияния.
В первую очередь, магнитные бури вредны для астронавтов, так как они находятся вне защитного экрана земной атмосферы. Из-за этого они могут подвергаться высокому уровню радиации, что увеличивает риск развития рака.
Ученые постоянно изучают воздействие магнитных солнечных бурь на человека и уже существует немало исследований, которые доказывают негативное влияние на самочувствие человека. Люди в дни вспышек часто жалуются на ухудшение самочувствия, проблемы со сном, головные боли, нарушение концентрации.
Негативно бури действуют также на психологическое и эмоциональное состояние человека - возможна чрезмерная агрессия, плохое настроение, эмоциональные перепады, обострение тревожности. Кроме того, люди с хроническими заболеваниями отмечают обострение свои проблем со здоровьем.
Научный мир продолжает изучать влияние солнечных бурь и расширять свое понимание влияния вспышек на Солнце и жизнедеятельность.
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