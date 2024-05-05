Мощная магнитная буря накроет Землю уже на Пасху: сколько будет "штормить" и к чему готовиться

Мощная магнитная буря накроет Землю уже сегодня, на Пасху. Она будет "штормить" не один день.

При написании материала были использованы источники: Meteoagent, Википедия.

Когда будут магнитные бури и как уберечься от ее влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Магнитная буря на Пасху - точные даты

Да, эксперты прогнозируют начало бури уже с 5 мая. Но самый высокий пик ожидается в понедельник.

6 мая будет "штормить" буря шестого уровня. Впрочем, уже на следующий день все должно закончиться. 7 мая "магнитка" снизится до третьего уровня.

Когда будет магнитная буря (скриншот)

Магнитные бури - что это такое и как подготовиться

Магнитные бури - это временные колебания магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии.

Люди, зависимые от погоды, могут чувствовать:

головную боль

усталость

раздражительность

проблемы со сном

боли в мышцах и суставах

ухудшение настроения

обострение хронических заболеваний.

Как подготовиться к магнитным бурям: