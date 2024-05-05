Мощная магнитная буря накроет Землю уже на Пасху: сколько будет "штормить" и к чему готовиться
Мощная магнитная буря накроет Землю уже сегодня, на Пасху. Она будет "штормить" не один день.
Когда будут магнитные бури и как уберечься от ее влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Meteoagent, Википедия.
Магнитная буря на Пасху - точные даты
Да, эксперты прогнозируют начало бури уже с 5 мая. Но самый высокий пик ожидается в понедельник.
6 мая будет "штормить" буря шестого уровня. Впрочем, уже на следующий день все должно закончиться. 7 мая "магнитка" снизится до третьего уровня.
Когда будет магнитная буря (скриншот)
Магнитные бури - что это такое и как подготовиться
Магнитные бури - это временные колебания магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии.
Люди, зависимые от погоды, могут чувствовать:
- головную боль
- усталость
- раздражительность
- проблемы со сном
- боли в мышцах и суставах
- ухудшение настроения
- обострение хронических заболеваний.
Как подготовиться к магнитным бурям:
- следите за прогнозом "магниток"
- заботьтесь о своем здоровье
- посоветуйтесь со своим лечащим врачом и узнайте, как дополнительно защититься от воздействия бурь.
Ранее мы уже рассказывали, что ученые бьют тревогу из-за солнечного пятна, которое шире Земли в 15 раз.
Кроме того, недавно "Джеймс Уэбб" представил, как может выглядеть наша система после гибели Солнца.