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Мощная магнитная буря накроет Землю уже на Пасху: сколько будет "штормить" и к чему готовиться

Воскресенье 05 мая 2024 11:29
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Мощная магнитная буря накроет Землю уже на Пасху: сколько будет "штормить" и к чему готовиться Когда будет магнитная буря (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Мощная магнитная буря накроет Землю уже сегодня, на Пасху. Она будет "штормить" не один день.

Когда будут магнитные бури и как уберечься от ее влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Meteoagent, Википедия.

Магнитная буря на Пасху - точные даты

Да, эксперты прогнозируют начало бури уже с 5 мая. Но самый высокий пик ожидается в понедельник.

6 мая будет "штормить" буря шестого уровня. Впрочем, уже на следующий день все должно закончиться. 7 мая "магнитка" снизится до третьего уровня.

Мощная магнитная буря накроет Землю уже на Пасху: сколько будет &quot;штормить&quot; и к чему готовитьсяКогда будет магнитная буря (скриншот)

Магнитные бури - что это такое и как подготовиться

Магнитные бури - это временные колебания магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии.

Люди, зависимые от погоды, могут чувствовать:

  • головную боль
  • усталость
  • раздражительность
  • проблемы со сном
  • боли в мышцах и суставах
  • ухудшение настроения
  • обострение хронических заболеваний.

Как подготовиться к магнитным бурям:

  • следите за прогнозом "магниток"
  • заботьтесь о своем здоровье
  • посоветуйтесь со своим лечащим врачом и узнайте, как дополнительно защититься от воздействия бурь.

Ранее мы уже рассказывали, что ученые бьют тревогу из-за солнечного пятна, которое шире Земли в 15 раз.

Кроме того, недавно "Джеймс Уэбб" представил, как может выглядеть наша система после гибели Солнца.

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Магнитная буря
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