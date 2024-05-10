Потужна магнітна буря накриє Землю: дати ударів та як вберегтися

Потужна магнітна буря класу G4 накриє Землю 10 та 11 травня. Множинні викиди корональної маси розпочнуться вже у п'ятницю ввечері, 10 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Watchers.
Прогнозується, що три спалахи, що відбулися на Сонці 8 і 9 травня, об'єднаються в один і зіткнуться з Землею. Вчені називають такі викиди "канібальскими".
Після цього удару наступить спалах, який стався на Сонці 8 травня. Четвертий викид утворився під час сонячного спалаху 9 травня. Він також наближається до Землі і очікується через 2-3 дні, що ще більше погіршить вже складні умови.
Проте це ще не кінець. 9 травня відбувся ще один сонячний спалах класу X. Цілком ймовірно, що цей викид також направляється до Землі.
Вчені провели вже чимало досліджень стосовно впливу магнітних бур на життєдіяльність людини. Деякі з них підтверджують взаємозв'язок між самопочуттям людей та магнітними бурями. У такі дні люди значно частіше скаржаться на погіршення самопочуття та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.
Найчастіші скарги:
Медики дають на такі дні зазвичай загальні рекомендації та радять більше відпочивати, не перенапружуватися та слідкувати за своїм здоров'ям. А саме:
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