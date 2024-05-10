Мощная магнитная буря накроет Землю: даты ударов и как уберечься

Мощная магнитная буря класса G4 накроет Землю 10 и 11 мая. Множественные выбросы корональной массы начнутся уже в пятницу вечером, 10 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Watchers.
Прогнозируется, что три вспышки, произошедшие на Солнце 8 и 9 мая, объединятся в одну и столкнутся с Землей. Ученые называют такие выбросы "каннибальскими".
После этого удара наступит вспышка, которая произошла на Солнце 8 мая. Четвертый выброс образовался во время солнечной вспышки 9 мая. Он также приближается к Земле и ожидается через 2-3 дня, что еще больше усугубит уже сложные условия.
Однако это еще не конец. 9 мая произошла еще одна солнечная вспышка класса X. По всей вероятности, этот выброс также направляется к Земле.
Ученые уже провели немало исследований относительно влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека. Некоторые из них подтверждают взаимосвязь между самочувствием людей и магнитными бурями. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.
Самые частые жалобы:
Медики дают на такие дни общие рекомендации и советуют больше отдыхать, не перенапрягаться и следить за своим здоровьем. А именно:
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