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Мощная магнитная буря накроет Землю: даты ударов и как уберечься

Землю накроет мощная магнитная буря (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мощная магнитная буря класса G4 накроет Землю 10 и 11 мая. Множественные выбросы корональной массы начнутся уже в пятницу вечером, 10 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Watchers.

Что известно об этой магнитной буре

Прогнозируется, что три вспышки, произошедшие на Солнце 8 и 9 мая, объединятся в одну и столкнутся с Землей. Ученые называют такие выбросы "каннибальскими".

После этого удара наступит вспышка, которая произошла на Солнце 8 мая. Четвертый выброс образовался во время солнечной вспышки 9 мая. Он также приближается к Земле и ожидается через 2-3 дня, что еще больше усугубит уже сложные условия.

Однако это еще не конец. 9 мая произошла еще одна солнечная вспышка класса X. По всей вероятности, этот выброс также направляется к Земле.

Кто может страдать от магнитной бури

Ученые уже провели немало исследований относительно влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека. Некоторые из них подтверждают взаимосвязь между самочувствием людей и магнитными бурями. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Самые частые жалобы:

  • Головные боли, мигрень
  • Слабость, усталость
  • Сильная сонливость днем и бессонница ночью
  • Туман в голове, нарушение концентрации
  • Головокружение
  • Быстрая утомляемость
  • Обострение хронических заболеваний
  • Проблемы с сердцем и АД

Как уменьшить влияние магнитной бури на здоровье

Медики дают на такие дни общие рекомендации и советуют больше отдыхать, не перенапрягаться и следить за своим здоровьем. А именно:

  • Соблюдать нормальный режим дня
  • Спать не менее 7-9 часов в сутки
  • Полноценно и регулярно питаться
  • Пить достаточно жидкости
  • Не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей
  • Снизить физическую нагрузку
  • Дышать свежим воздухом – в парке, дворе, за городом
  • Проветривать помещение
  • Не нервничать без надобности и снизить психоэмоциональную нагрузку
  • При необходимости – обращаться к медикам

 

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Магнитная буря