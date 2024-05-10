Потужна магнітна буря накриє Землю: дати ударів та як вберегтися

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Watchers .

Що відомо про цю магнітну бурю

Прогнозується, що три спалахи, що відбулися на Сонці 8 і 9 травня, об'єднаються в один і зіткнуться з Землею. Вчені називають такі викиди "канібальскими".

Після цього удару наступить спалах, який стався на Сонці 8 травня. Четвертий викид утворився під час сонячного спалаху 9 травня. Він також наближається до Землі і очікується через 2-3 дні, що ще більше погіршить вже складні умови.

Проте це ще не кінець. 9 травня відбувся ще один сонячний спалах класу X. Цілком ймовірно, що цей викид також направляється до Землі.

Хто може страждати від магнітної бурі

Вчені провели вже чимало досліджень стосовно впливу магнітних бур на життєдіяльність людини. Деякі з них підтверджують взаємозв'язок між самопочуттям людей та магнітними бурями. У такі дні люди значно частіше скаржаться на погіршення самопочуття та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.

Найчастіші скарги:

Головні болі, мігрень

Слабкість, втома

Сильна сонливість вдень та безсоння вночі

Туман в голові, порушення концентрації

Запаморочення

Швидка втомлюваність

Загострення хронічних хвороб

Проблеми з серцем та артеріальним тиском

Як зменшити вплив магнітної бурі на здоров'я

Медики дають на такі дні зазвичай загальні рекомендації та радять більше відпочивати, не перенапружуватися та слідкувати за своїм здоров'ям. А саме: