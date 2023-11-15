Потужна магнітна буря червоного рівня накриє Землю вже завтра

Сильна магнітна буря червоного рівня накриє Землю завтра, у четвер, 16 листопада. За попередніми прогнозами, ця буря досягне високого рівня К-Індекс 7.

Що потрібно знати про цю магнітну бурю та як знизити її вплив на організм, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці періодично виникають вибухи та сплески, які провокують викиди сонячної енергії у різних напрямках, у тому числі й у бік Землі.

Сонячна енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які можуть швидко переміщатися у просторі. Коли ця енергія контактує з магнітосферою Землі, вона провокує активність, яку називають магнітними чи сонячними бурями.

За даними вчених, магнітні бурі відрізняються за класами та потужностями - від К-індексу 2 до К-індексу 9. Чим вище К-індекс, тим вища потужність магнітної бурі, і відповідно - її наслідки.

Бурі К-індексу 5 і вище можуть викликати погіршення самопочуття у людей, збій у роботі супутників, мобільного зв'язку, GPRS. При сонячних бурях К-індекс 7-9 можуть бути полярні (північні) сяйва.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, геомагнітна обстановка почала погіршуватися вже в середу, 15 листопада - магнітна буря досягла К-індексу 4.

А 16 листопада очікується сильний спалах - магнітна буря досягне рівня К-індексу 7, що відповідає бурі червоного рівня.

17 листопада магнітна буря піде на спад і магнітосфера стабілізується. Наступну бурю червоного рівня вчені прогнозують на 22 листопада.

Магнітна буря 16 листопада (скриншот)

Вплив магнітної бурі на людину

Існує чимало досліджень, які вказують на взаємозв'язок між магнітними бурями та поганим самопочуттям у людей у такі дні. Зазвичай люди скаржаться на головний біль, слабкість, частіше звертаються за допомогою до медиків, особливо до кардіологів.

Часті скарги:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Надмірна сонливість у денний час

Порушення сну ночами

Загальна слабкість

Швидка стомлюваність

Порушення концентрації

Підвищення тривожності

Дратівливість

Агресія

Однак найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик отримати вплив високих рівнів радіації, але це у рази підвищує ймовірність виникнення раку.

Як знизити вплив магнітних бур на здоров'я

Медики дають загальні рекомендації на такі випадки:

Дотримуватись нормального графіка дня

Повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин)

Повноцінно харчуватися та виключити гостру, шкідливу та солону їжу, алкоголь

Більше відпочивати, не перенапружуватися фізично та емоційно

Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, робити зарядку, провітрювати приміщення

Полегшити стан допоможуть трав'яні чаї, свіже повітря, плавання, контрастний душ, відпочинок. За потреби - потрібно звернутися за допомогою до лікаря.