Мощная магнитная буря красного уровня накроет Землю уже завтра

Сильная магнитная буря красного уровня накроет Землю уже завтра, в четверг, 16 ноября. По предварительным прогнозам, эта буря достигнет высокого уровня К-индекс 7.

Что нужно знать об этой магнитной буре и как снизить ее влияние на организм, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце периодически возникают взрывы и всплески, которые провоцируют выбросы солнечной энергии в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.

Солнечная энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые могут быстро перемещаться в пространстве. Когда эта энергия контактирует с магнитосферой Земли, она провоцирует активность, которую и называют магнитными или солнечными бурями.

По данным ученых, магнитные бури различаются по классам и мощностям - от К-индекса 2 до К-индекса 9. Чем выше К-индекс, тем выше мощность магнитной бури, и соответственно - ее последствия.

Бури К-индекса 5 и выше могут вызывать ухудшение самочувствия у людей, сбой в работе спутников, мобильной связи, GPRS. При солнечных бурях К-индекс 7-9 могут быть полярные (северные) сияния.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, геомагнитная обстановка начала ухудшаться уже в среду, 15 ноября - магнитная буря достигла К-индекса 4.

А 16 ноября ожидается сильная вспышка - магнитная буря достигнет уровня К-индекса 7, что соответствует буре красного уровня.

17 ноября магнитная буря пойдет на спад, и магнитосфера стабилизируется. Следующую бурю красного уровня ученые прогнозируют на 22 ноября.

Магнитная буря 16 ноября (скриншот)

Влияние магнитной бури на человека

Существует немало исследований, которые указывают на взаимосвязь между магнитными бурями и плохим самочувствием у людей в такие дни. Обычно люди жалуются на головные боли, слабость, чаще обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.

Частые жалобы:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Чрезмерная сонливость в дневное время

Нарушение сна по ночам

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Нарушение концентрации

Повышение тревожности

Раздражительность

Агрессия

Однако самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск получить воздействие высоких уровней радиации, а это в разы повышает вероятность возникновение рака.

Как снизить влияние магнитных бурь на здоровье

Медики дают общие рекомендации на такие случаи:

Придерживаться нормального графика дня

Полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов)

Полноценно питаться и исключить острую, вредную и соленую пищу, алкоголь

Больше отдыхать, не перенапрягаться физически и эмоционально

Совершать прогулки на свежем воздухе, делать зарядку, проветривать помещение

Облегчить состояние помогут травяные чаи, свежий воздух, плавание, контрастный душ, отдых. При необходимости - нужно обратиться за помощью к врачу.