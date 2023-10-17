"В різноманітності - наша сила". 10 цитат Сергія Сивохо про Україну і війну
Сергій Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)
17 жовтня не стало Сергія Сивохо. Його серце зупинилося на 54 році життя. Відомо, що останні місяці шоумен сильно хворів.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати важливі цитати з інтерв’ю артиста, які стосувалися українців та війни на його Батьківщині.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вести Україна, Гордон, Укрінформ, Сьогодні.
Цитати Сергія Сивохо про Україну
- Від вирішення конфлікту на сході та реінтеграції Донбасу залежить майбутнє України. Без Донбасу - Україна не буде!
- Мир неминучий. А значить, сильній та незалежній Україні - бути
- Чим більше ми говоримо про свободу, тим більш стаємо залежними
Сергій Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)
- Ми різні, ми говоримо різними мовами, дотримуємося різних традицій, шануємо різних героїв, але в цій різноманітності - наша сила. Потрібно знову навчитися слухати й чути одне одного
- Поставити всіх на місце “сильною рукою” - це найпростіший шлях. Найскладніше - налаштувати серця й голови всіх українців на єдину хвилю заради єдності нашої країни
Сергій Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)
- Мир починається з переговорів, війна в Україні має завершитися. Питання тільки в термінах
- Деяким людям мир не потрібен. Вони хочуть війни. Тому що, війна - це бізнес і великі гроші
- У мене немає бажання закінчувати війну в голові Путіна. Я хочу закінчити війну в головах жителів України
Сергій Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)
- Нікчемна меншість, яка виступає за продовження огидних процесів, які останнім часом були в Україні - це війна, це корупція, - я вважаю, що їх непорівнянно мало по відношенню до нормальних людей
- Що мене завжди дратувало в українській політиці - так це якась театралізація, шоу-бізнесація