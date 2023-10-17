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"В разнообразии - наша сила". 10 цитат Сергея Сивохо об Украине и войне

Сергей Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)
Автор: Иванна Пашкевич

17 октября не стало Сергея Сивохо. Его сердце остановилось на 54 году жизни. Известно, что в последние месяцы шоумен сильно болел.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить важные цитаты из интервью артиста, которые касались украинцев и войны на его Родине.

При написании материала использовались следующие источники: Вести Украина, Гордон, Укринформ, Сегодня.

 

Цитаты Сергея Сивохо об Украине

  • От разрешения конфликта на востоке и реинтеграции Донбасса зависит будущее Украины. Без Донбасса –-Украина не будет!
  • Мир неизбежен. А значит, сильной и независимой Украине - быть
  • Чем больше мы говорим о свободе, тем больше мы становимся зависимее

Сергей Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)

  • Мы разные, мы говорим на разных языках, придерживаемся разных традиций, чтим разных героев, но в этом разнообразии - наша сила. Нужно снова научиться слушать и слышать друг друга
  • Поставить всех на место "сильной рукой" - это самый простой путь. Сложнее всего - настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны

Сергей Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)

  • Мир начинается с переговоров, война в Украине должна завершиться. Вопрос только в терминах
  • Некоторым мир не нужен. Они желают войны. Потому что, война - это бизнес и большие деньги
  • У меня нет желания кончать войну в голове Путина. Я хочу закончить войну в головах жителей Украины

Сергей Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)

  • Ничтожное меньшинство, которое выступает за продолжение отвратительных процессов, которые в последнее время были в Украине - это война, это коррупция, - я считаю, что их несравнимо мало по отношению к нормальным людям
  • Что меня всегда раздражало в украинской политике - так это какая-то театрализация, шоу-бизнесация

Ранее мы рассказывали, что в ДТП вместе с сыном погибла известная журналистка Наталья Потеева.

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