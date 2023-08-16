Потрібно надолужити втрати. Стало відомо, як зміниться освітня програма в українських школах

Що передбачає розроблена програма

Відповідно до неї розробили 10 принципів для всіх учасників навчального процесу, які допоможуть запобігти негативним наслідкам.

Для учнів:

програма з надолуження освітніх втрат відповідає всебічним потребам учнів

освітнє середовище є фізично та емоційно безпечним; у ньому існують плани запобігання, готовності та реагування на надзвичайні ситуації

навчальна програма з надолуження освітніх втрат скорочена; пріоритет надається найважливішим компетенціям, їхній інтеграції та закріпленню

навчальний час, форма навчання та іспити можуть бути адаптовані

програма з надолуження освітніх втрат ефективно використовує індивідуальний підхід до навчання

Для вчителів:

вчителі повертаються до освітнього процесу; їхній добробут підтримується після перерви у викладанні

вчителям надаються можливості та ресурси для залучення всіх учнів та впровадження програми з надолуження освітніх втрат

Для батьків:

учні, їхні сім'ї та громади отримують інформацію, залучаються до консультацій та беруть активну участь у розробленні та реалізації програми з надолуження освітніх втрат

Способи для заповнення прогалин в освіті

У початковій та середніх школах будуть робити акцент на найважливіших предметах: українська мова (читання та письмо для початкової школи), математика та українська мова та література (для середньої школи).

Крім того, для 5-6 класів будуть активно працювати над відновленням роботи Нової української школи (НУШ).

Додамо, що вже з вересня 2023 року на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" для учнів 5-9 класів будуть доступні тести з усіх предметів. Це потрібно для того, аби оцінити ефективність програм.

А щоб уникнути проблем з психічним здоров'ям вчителів і дітей будуть впроваджувати:

навчання вчителів надання психосоціальної та психоемоційної підтримки

інтеграцію соціально-емоційного навчання в освітній процес

відстежування психічного стану дітей

перенаправлення до професійної допомоги у складних випадках

супервізію для вчителів

У МОН виділили найпопулярніші проблеми, які вже виникали та можуть з'явитися знову, разом із рішеннями:

перевантаження вчителів та учнів (проблема) - програми повинні включати лише ключові теми та предмети (рішення)

недостатньо навичок у вчителів - курси з підвищення кваліфікації

недостатня кількість корекційних і педагогічних занять із дітьми з особливими потребами - доплати вчителям за ці заняття

брак фінансування - пошук і налагодження зв'язків з міжнародними партнерами

Усі пропозиції Міністерства можна впроваджувати у трьох форматах навчання: очно, дистанційно та змішано.

Найбільш імовірні освітні втрати в Україні та їхнє розв'язання (скриншоти: mon.gov.ua)

Насамперед вони розраховані на ті регіони України, де освітні втрати є найбільшими:

Дніпровська область

Донецька область

Запорізька область

Луганська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

окремі громади в інших областях, що межують із РФ та Білоруссю, де заклади освіти працюють дистанційно через безпекову ситуацію

Зазначимо, що робота з освітніми втратами розрахована на перспективу та буде комплексно реалізована після деокупації та розмінування всіх тимчасово окупованих територій України.