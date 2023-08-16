Потрібно надолужити втрати. Стало відомо, як зміниться освітня програма в українських школах

Період пандемії Covid-19 і повномасштабної війни є справжнім випробуванням для української освіти. Внаслідок цього відбулися значні втрати знань, навичок, спілкування з однолітками тощо. Для того, щоб надолужити всі прогалини, в Україні розробили алгоритм дій.
Про це йдеться в рекомендаціях МОН.
Відповідно до неї розробили 10 принципів для всіх учасників навчального процесу, які допоможуть запобігти негативним наслідкам.
Для учнів:
Для вчителів:
Для батьків:
У початковій та середніх школах будуть робити акцент на найважливіших предметах: українська мова (читання та письмо для початкової школи), математика та українська мова та література (для середньої школи).
Крім того, для 5-6 класів будуть активно працювати над відновленням роботи Нової української школи (НУШ).
Додамо, що вже з вересня 2023 року на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" для учнів 5-9 класів будуть доступні тести з усіх предметів. Це потрібно для того, аби оцінити ефективність програм.
А щоб уникнути проблем з психічним здоров'ям вчителів і дітей будуть впроваджувати:
У МОН виділили найпопулярніші проблеми, які вже виникали та можуть з'явитися знову, разом із рішеннями:
Усі пропозиції Міністерства можна впроваджувати у трьох форматах навчання: очно, дистанційно та змішано.
Найбільш імовірні освітні втрати в Україні та їхнє розв'язання (скриншоти: mon.gov.ua)
Насамперед вони розраховані на ті регіони України, де освітні втрати є найбільшими:
Зазначимо, що робота з освітніми втратами розрахована на перспективу та буде комплексно реалізована після деокупації та розмінування всіх тимчасово окупованих територій України.
До речі, раніше ми писали, як буде проходити навчання в Україні з 1 вересня.
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