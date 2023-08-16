Нужно наверстать потери. Стало известно, как изменится образовательная программа в украинских школах

Период пандемии Covid-19 и полномасштабной войны является настоящим испытанием для украинского образования. В результате произошли значительные потери знаний, навыков, общения со сверстниками и т. д. Для того чтобы наверстать все пробелы, в Украине разработали алгоритм действий.
Об этом говорится в рекомендациях МОН.
В соответствии с ней разработали 10 принципов для всех участников учебного процесса, которые помогут предотвратить негативные последствия.
Для учеников:
Для учителей:
Для родителей:
В начальной и средних школах будут делать акцент на самых важных предметах: украинский язык (чтение и письмо для начальной школы), математика и украинский язык и литература (для средней школы).
Кроме того, для 5-6 классов будут активно работать над возобновлением работы Новой украинской школы (НУШ).
Добавим, что уже с сентября 2023 года на платформе "Всеукраинская школа онлайн" для учеников 5-9 классов будут доступны тесты по всем предметам. Это необходимо для того, чтобы оценить эффективность программ.
А во избежание проблем с психическим здоровьем учителей и детей будут внедрять:
В МОН выделили самые популярные проблемы, которые уже возникали и могут появиться снова вместе с решениями:
Все предложения Министерства можно внедрять в трех форматах обучения: очно, дистанционно и смешанно.
Наиболее вероятно образовательные потери в Украине и их решение (скриншоты: mon.gov.ua)
Прежде всего они рассчитаны на те регионы Украины, где образовательные потери наибольшие:
Отметим, что работа по образовательным потерям рассчитана на перспективу и будет комплексно реализована после деоккупации и разминирования всех временно оккупированных территорий Украины.
Кстати, раньше мы писали, как будет проходить учеба в Украине с 1 сентября.
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