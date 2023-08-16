Нужно наверстать потери. Стало известно, как изменится образовательная программа в украинских школах

Что предполагает разработанная программа

В соответствии с ней разработали 10 принципов для всех участников учебного процесса, которые помогут предотвратить негативные последствия.

Для учеников:

программа по наверстанию образовательных потерь отвечает всесторонним потребностям учащихся

образовательная среда является физически и эмоционально безопасной; в ней существуют планы предотвращения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации

учебная программа по наверстанию образовательных потерь сокращена; приоритет предоставляется самым важным компетенциям, их интеграции и закреплению

учебное время, форма обучения и экзамены могут быть адаптированы

программа по наверстанию образовательных потерь эффективно использует индивидуальный подход к обучению

Для учителей:

учителя возвращаются в образовательный процесс; их благополучие поддерживается после перерыва в преподавании

учителям предоставляются возможности и ресурсы для привлечения всех учеников и внедрения программы по работе с образовательными потерями

Для родителей:

ученики, их семьи и громады получают информацию, привлекаются к консультациям и активно участвуют в разработке и реализации программы по наверстанию образовательных потерь

Способы для восполнения пробелов в образовании

В начальной и средних школах будут делать акцент на самых важных предметах: украинский язык (чтение и письмо для начальной школы), математика и украинский язык и литература (для средней школы).

Кроме того, для 5-6 классов будут активно работать над возобновлением работы Новой украинской школы (НУШ).

Добавим, что уже с сентября 2023 года на платформе "Всеукраинская школа онлайн" для учеников 5-9 классов будут доступны тесты по всем предметам. Это необходимо для того, чтобы оценить эффективность программ.

А во избежание проблем с психическим здоровьем учителей и детей будут внедрять:

обучение учителей предоставления психосоциальной и психоэмоциональной поддержки

интеграцию социально-эмоционального обучения в образовательный процесс

отслеживание психического состояния детей

перенаправление к профессиональной помощи в сложных случаях

супервизию для учителей

В МОН выделили самые популярные проблемы, которые уже возникали и могут появиться снова вместе с решениями:

перегрузка учителей и учащихся (проблема) - программы должны включать только ключевые темы и предметы (решение)

недостаточно навыков у учителей - курсы по повышению квалификации

недостаточное количество коррекционных и педагогических занятий с детьми с особыми потребностями - доплаты учителям за эти занятия

нехватка финансирования - поиск и налаживание связей с международными партнерами

Все предложения Министерства можно внедрять в трех форматах обучения: очно, дистанционно и смешанно.

Наиболее вероятно образовательные потери в Украине и их решение (скриншоты: mon.gov.ua)

Прежде всего они рассчитаны на те регионы Украины, где образовательные потери наибольшие:

Днепровская область

Донецкая область

Запорожская область

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

отдельные громады в других областях, граничащих с РФ и Беларусью, где учебные заведения работают дистанционно из-за ситуации с безопасностью

Отметим, что работа по образовательным потерям рассчитана на перспективу и будет комплексно реализована после деоккупации и разминирования всех временно оккупированных территорий Украины.