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В трех областях остаются подтопленными населенные пункты

Новости » Происшествия     01.07.2020 - 09:36
В трех областях остаются подтопленными населенные пункты
Фото наводнение в западных регионах (dsns.gov.ua)

К ликвидации последствий непогоды было привлечено 618 человек и 255 единиц техники

В результате наводнения в западной Украине остаются подтопленными 12 населенных пунктов. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды и оказывать помощь населению.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По Состоянию на сегодня, из 349 пострадавших от наводнения населенных пунктов остаются подтопленными 12 в трех областях. В частности, в Черновицкой - 8, во Львовской и Тернопольской по 2. Кроме того, 114 домов остаются подтопленными в Тернопольской и Черновицкой областях.

Также остаются затопленными 453 подвалы и 433 приусадебные участки. Кроме того, наводнение разрушило 202,5 км автодорог, 95 мостов и повредила 549 км автодорог и 212 мостов.

От начала работ в западных регионах спасатели эвакуировали 2523 человека и откачали более 266,5 тыс. м куб. воды. Также силами ГСЧС было расчищено около 14 км автодорог, 4 км русла рек и доставлено для населения более 10т продуктов питания.

К ликвидации последствий непогоды было привлечено 618 человек и 255 единиц техники.

Напомним, в Одессе из-за сильного дождя затопило часть города.

Кроме этого сообщалось, что в двух областях из-за непогоды были обесточены 35 населенных пунктов.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Гидрометцентрнаводнениезападная Украина
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