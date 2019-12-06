Потоптал русскую кровинушку: вокруг Светланы Лободы разгорелся новый скандал

Светлана Лобода в клипе Тилля Линдеманна к песне Frau & Mann исполнила роль работницы на фабрике и по сценарию подвергается насилию со стороны начальника производства, которого играет немецкий рокер. Ролик вызвал у зрителя неоднозначную реакцию и в некоторых случаях даже довольно жесткую критику.

Лидер группы Rammstein в своем сольном проекте Lindemann в клипе играет директора фабрики. К нему "на ковер" вызывают героиню Лободы после того, как она случайно уронила и разбила ящик со стеклянными стаканами. Начальник пытается изнасиловать подчиненную, но девушке удалось убежать, ударив его пепельницей по голове.

Нужно сказать, что на видеохостинге YouTube на канале артиста комментарии к этой видеоработе отключены. Сам ролик был опубликован 23 ноября, и за почти две недели собрал почти 3,3 миллиона просмотров.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн в клипе Frau & Mann (Фото: скриншот)

Участие Лободы в клипе в очередной раз "подогрело" слухи о романе между аристами (в прессе звучат подозрения, что Тилль является отцом младшей дочери украинской певицы Тильды), а вот сцена "изнасилования" вызвала шквал критики, причем преимущественно в РФ.

Как пишут росСМИ, среди зрительских откликов присутствуют комментарии в духе "фриц потоптал русскую кровинушку".

"Сцена насилия воинственного немца над хрупкой славянской соловушкой, пусть соловушка и вольного сценического нрава, вогнала, конечно, многих в ступор. Особенно на фоне бесконечной пропагандистской трескотни о временах былой войны с Третьим рейхом", - говорится в материале издания "Московский комсомолец".

Автор статьи отмечает, что после выхода скандального клипа на первый план выступили "поборники морали, припомнившие беды, которые принесли фашистские захватчики на русскую землю" во времена Второй мировой войны.

Видео: Клип Тилля Линдеманна со Светланой Лободой Frau & Mann вызвал скандал