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Потоп возле Ocean Plaza: движение в центре Киева перекрыли (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 27 мая возле известного ТЦ Ocean Plaza прорвало трубу. В результате аварии образовался большой потом и движение в центре столицы перекрыли.

Об этом сообщается на видео Киев Оперативный в Telegram.

Так, прорыв трубы произошел на улице Антоновича, 176.

Вода залила всю проезжую часть, движение транспорта оказалось затруднено. На фото мы можем увидеть, что машины едут сквозь потоки воды.

В Киеве возле метро "Лыбидская" прорвало трубу (Telegram/ Патрульная полиция Киева)

На место аварии сразу же прибыли патрульные. Все службы осведомлены о произошедшей аварии.

В комментариях украинцы отмечают, что подобные аварии случаются в столице постоянно. Всему виной старые трубы и системы.

Как мы ранее писали, это уже далеко не первый раз прорыва трубы в столице. Так, 14 мая в центре Киева произошло серьезное ЧП. На улице Пушкинской масштабно прорвало трубу так, что потоки хлынули через всю улицу.

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