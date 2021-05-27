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Потоп біля Ocean Plaza: рух у центрі Києва перекрили (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві 27 травня біля відомого ТЦ Ocean Plaza прорвало трубу. В результаті аварії утворився великий потом і рух в центрі столиці перекрили.

Про це повідомляється на відео Київ Оперативний у Telegram.

Так, прорив труби стався на вулиці Антоновича, 176.

Вода залила всю проїжджу частину, рух транспорту виявився ускладнений. На фото ми можемо побачити, що машини їдуть крізь потоки води.

У Києві біля метро "Либідська "прорвало трубу ( Telegram/Патрульна поліція Києва)

На місце аварії одразу ж прибули патрульні. Всі служби обізнані про аварію, що сталася.

У коментарях українці відзначають, що подібні аварії трапляються в столиці постійно. Всьому виною старі труби й системи.

Як ми раніше писали, це вже далеко не перший раз прориву труби в столиці. Так, 14 травня в центрі Києва сталася серйозна НП. На вулиці Пушкінській масштабно прорвало трубу так, що потоки хлинули через всю вулицю.

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