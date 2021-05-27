Потоп возле Ocean Plaza: движение в центре Киева перекрыли (видео)
В Киеве 27 мая возле известного ТЦ Ocean Plaza прорвало трубу. В результате аварии образовался большой потом и движение в центре столицы перекрыли.
Об этом сообщается на видео Киев Оперативный в Telegram.
Так, прорыв трубы произошел на улице Антоновича, 176.
Вода залила всю проезжую часть, движение транспорта оказалось затруднено. На фото мы можем увидеть, что машины едут сквозь потоки воды.
В Киеве возле метро "Лыбидская" прорвало трубу (Telegram/ Патрульная полиция Киева)
На место аварии сразу же прибыли патрульные. Все службы осведомлены о произошедшей аварии.
В комментариях украинцы отмечают, что подобные аварии случаются в столице постоянно. Всему виной старые трубы и системы.
Как мы ранее писали, это уже далеко не первый раз прорыва трубы в столице. Так, 14 мая в центре Киева произошло серьезное ЧП. На улице Пушкинской масштабно прорвало трубу так, что потоки хлынули через всю улицу.