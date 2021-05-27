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Потоп возле Ocean Plaza: движение в центре Киева перекрыли (видео)

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Киев, Четверг 27 мая 2021 13:39
Потоп возле Ocean Plaza: движение в центре Киева перекрыли (видео) В центре Киева образовался потоп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 27 мая возле известного ТЦ Ocean Plaza прорвало трубу. В результате аварии образовался большой потом и движение в центре столицы перекрыли.

Об этом сообщается на видео Киев Оперативный в Telegram.

Так, прорыв трубы произошел на улице Антоновича, 176.

Вода залила всю проезжую часть, движение транспорта оказалось затруднено. На фото мы можем увидеть, что машины едут сквозь потоки воды.

Потоп возле Ocean Plaza: движение в центре Киева перекрыли (видео)

Потоп возле Ocean Plaza: движение в центре Киева перекрыли (видео)В Киеве возле метро "Лыбидская" прорвало трубу (Telegram/ Патрульная полиция Киева)

На место аварии сразу же прибыли патрульные. Все службы осведомлены о произошедшей аварии.

В комментариях украинцы отмечают, что подобные аварии случаются в столице постоянно. Всему виной старые трубы и системы.

Как мы ранее писали, это уже далеко не первый раз прорыва трубы в столице. Так, 14 мая в центре Киева произошло серьезное ЧП. На улице Пушкинской масштабно прорвало трубу так, что потоки хлынули через всю улицу.

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