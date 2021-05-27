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Потоп біля Ocean Plaza: рух у центрі Києва перекрили (відео)

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Київ, Четвер 27 травня 2021 13:39
Потоп біля Ocean Plaza: рух у центрі Києва перекрили (відео) У центрі Києва утворився потоп (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 27 травня біля відомого ТЦ Ocean Plaza прорвало трубу. В результаті аварії утворився великий потом і рух в центрі столиці перекрили.

Про це повідомляється на відео Київ Оперативний у Telegram.

Так, прорив труби стався на вулиці Антоновича, 176.

Вода залила всю проїжджу частину, рух транспорту виявився ускладнений. На фото ми можемо побачити, що машини їдуть крізь потоки води.

Потоп біля Ocean Plaza: рух у центрі Києва перекрили (відео)

Потоп біля Ocean Plaza: рух у центрі Києва перекрили (відео)У Києві біля метро "Либідська "прорвало трубу ( Telegram/Патрульна поліція Києва)

На місце аварії одразу ж прибули патрульні. Всі служби обізнані про аварію, що сталася.

У коментарях українці відзначають, що подібні аварії трапляються в столиці постійно. Всьому виною старі труби й системи.

Як ми раніше писали, це вже далеко не перший раз прориву труби в столиці. Так, 14 травня в центрі Києва сталася серйозна НП. На вулиці Пушкінській масштабно прорвало трубу так, що потоки хлинули через всю вулицю.

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