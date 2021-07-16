"Потоп века": показали фото разрушительной стихии в Германии

Что говорят климатологи

Масштабы наводнения в Германии шокировали ученых-климатологов и вызвало у них опасения.

По словам ученых, они не ожидали такие погодные рекорды, которые будут избиты настолько сильно, на такой большой территории, да еще и вскоре после крайностей. Речь идет об аномальной жаре в США и Канаде, когда столбики термометров достигали почти +50 градусов.

Климатологи опасаются, что вызванные человеком нарушения климата делают экстремальную погоду еще хуже, чем прогнозировали.

Как рассказали пострадавшие местные жители, предыдущие непогоды тоже были сильными, однако поражали меньшую территорию.

Фото: разрушительное наводнение в Германии (theguardian.com)

Режим военной катастрофы

Министерство обороны Германии ввело режим военной катастрофы. Теперь командиры смогут по собственному решению направлять технику на помощь местным властям.

Как пишет Apnews, число жертв в результате потопа превысило 120 человек.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что он "потрясен" разрушением, которое вызвали наводнения. Он пообещал поддержку семьям погибших и городам, которые понесли значительные убытки.

К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли уже 850 военных. По словам главы Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, количество привлеченных военных будет расти.

До населенных пунктов, которые больше всего затопило, спасатели не могут добраться. В частности, из-за этого пропавшими считаются более 1,3 тысячи человек.

Фото: разрушительное наводнение в Германии (apnews.com)