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"Потоп століття": показали фото руйнівної стихії в Німеччині

Автор: Тетяна Самарук

Захід Німеччини охопила масштабна повінь, яка призвела до великих руйнувань та жертв. Кліматологи вражені потужністю негоди та зазначають, що не очікували таких негативних рекордів.

Про це пише The Guardian.

Що кажуть кліматологи

Масштаби повені в Німеччині шокували вчених-кліматологів та викликало у них побоювання.

За словами вчених, вони не очікували такі погодні рекорди, які будуть побиті настільки сильно, на такій великій території та ще й невдовзі після інших крайнощів. Мовиться про аномальну спеку у США та Канаді, коли стовпчики термометрів сягали майже +50 градусів.

Кліматологів побоюються, що спричинені людиною порушення клімату роблять екстремальну погоду ще гіршою, ніж прогнозували.

Як розповіли постраждалі місцеві жителі, попередні негоди теж були сильними, однак вражали меншу територію.

Фото: руйнівна повінь у Німеччині (theguardian.com)

Режим військової катастрофи

Міністерство оборони Німеччини ввело режим військової катастрофи. Тепер командири зможуть за власним рішенням направляти техніку на допомогу місцевій владі.

Як пише Apnews, кількість жертв внаслідок потопу перевищила 120 людей.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що він "приголомшений" руйнуванням, який спричинили повені. Він пообіцяв підтримку сім'ям загиблих та містам, які зазнали значних збитків.

До ліквідації наслідків стихійного лиха залучили вже 850 військових. За словами голови Міноборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер, кількість залучених військових буде зростати.

До населених пунктів, які найбільше затопило, рятувальники не можуть дістатися. Зокрема, через це зниклими вважаються понад 1,3 тисячі людей.

Фото: руйнівна повінь у Німеччині (apnews.com)

Раніше ми повідомляли, що Німеччину накрила потужна повінь, вона триває ще з вівторка.

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Германия